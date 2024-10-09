Dünya Uzay Haftasında MSB'den Etkileyici Paylaşım

Dünya Uzay Haftası'na Özel Paylaşım
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Çanakkale Şehitler Abidesi, Anıtkabir ve Beşparmak Dağları'ndaki dev Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) bayrağının uzaydan alınan görüntülerini sosyal medya hesapları üzerinden duyurdu.
Uzaydaki Gözlerden Görüntüler
MSB, paylaşımında "Türk Hava Kuvvetlerimize bağlı uzaydaki gözlerimizden görüntüler" şeklinde not düşerek takipçileriyle bu özel anları paylaştı.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Dünya Uzay Haftası nedeniyle Çanakkale Şehitler Abidesi, Anıtkabir ve Beşparmak Dağları'ndaki dev Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) bayrağının uzaydan çekilmiş fotoğraflarını paylaştı.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Dünya Uzay Haftası nedeniyle Çanakkale Şehitler Abidesi, Anıtkabir ve Beşparmak Dağları'ndaki dev Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) bayrağının uzaydan çekilmiş fotoğraflarını paylaştı.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Dünya Uzay Haftası nedeniyle Çanakkale Şehitler Abidesi, Anıtkabir ve Beşparmak Dağları'ndaki dev Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) bayrağının uzaydan çekilmiş fotoğraflarını paylaştı.