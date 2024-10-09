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Dünya Uzay Haftasında MSB'den Etkileyici Paylaşım

MSB, Dünya Uzay Haftası'na özel paylaşım yaptı. Uzaydan KKTC bayrağı görüntüleri dikkat çekti.

Yayın Tarihi: 09.10.2024 15:03
Güncelleme Tarihi: 09.10.2024 15:22
Dünya Uzay Haftasında MSB'den Etkileyici Paylaşım

Dünya Uzay Haftası'na Özel Paylaşım

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Çanakkale Şehitler Abidesi, Anıtkabir ve Beşparmak Dağları'ndaki dev Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) bayrağının uzaydan alınan görüntülerini sosyal medya hesapları üzerinden duyurdu.

Uzaydaki Gözlerden Görüntüler

MSB, paylaşımında "Türk Hava Kuvvetlerimize bağlı uzaydaki gözlerimizden görüntüler" şeklinde not düşerek takipçileriyle bu özel anları paylaştı.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Dünya Uzay Haftası nedeniyle Çanakkale Şehitler Abidesi, Anıtkabir...

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Dünya Uzay Haftası nedeniyle Çanakkale Şehitler Abidesi, Anıtkabir ve Beşparmak Dağları'ndaki dev Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) bayrağının uzaydan çekilmiş fotoğraflarını paylaştı.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Dünya Uzay Haftası nedeniyle Çanakkale Şehitler Abidesi, Anıtkabir...

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Dünya Uzay Haftası nedeniyle Çanakkale Şehitler Abidesi, Anıtkabir ve Beşparmak Dağları'ndaki dev Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) bayrağının uzaydan çekilmiş fotoğraflarını paylaştı.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Dünya Uzay Haftası nedeniyle Çanakkale Şehitler Abidesi, Anıtkabir...

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Dünya Uzay Haftası nedeniyle Çanakkale Şehitler Abidesi, Anıtkabir ve Beşparmak Dağları'ndaki dev Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) bayrağının uzaydan çekilmiş fotoğraflarını paylaştı.

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