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Dünyada 160 Milyondan Fazla Çocuk İşçiliği Tehlikesi

Dünya genelinde 160 milyon çocuk, eğitim yerine zorla çalıştırılıyor. Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu Başkanı'nın açıklamaları dikkat çekiyor.

Yayın Tarihi: 19.11.2024 11:22
Güncelleme Tarihi: 19.11.2024 11:22
Dünyada 160 Milyondan Fazla Çocuk İşçiliği Tehlikesi

Çocuk İşçiliği Sorunu: Dünya Genelinde 160 Milyon Çocuk Tehdit Altında

Dünya genelinde 160 milyondan fazla çocuk, eğitim haklarından mahrum kalarak tarım arazilerinde, madenlerde ve sanayi tesislerinde zorla çalıştırılıyor. Bu çocuklar, zorlu koşullarda, düşük ücretlerle uzun saatler boyunca çalışmak zorunda kalıyor.

Çocuk İşçiliğinin Yaygın Olduğu Bölgeler

En fazla çocuk işçi bulunan bölgeler arasında Sahra Altı Afrika, Çin, Hindistan ve Amerika ön plana çıkıyor. Çocuk işçilerden 89,3 milyonu 5-11 yaş arasındaki çocuklardan, 35,6 milyonu ise 12-14 yaş grubundakilerden oluşuyor.

İnsan Hakları ve Eğitim Üzerindeki Etkiler

Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu (TİHEK) Başkanı Prof. Dr. Muharrem Kılıç, konuşmasında çocuk işçiliğinin, çocukları çocukluklarını yaşamaktan alıkoyduğunu ve potansiyellerini olumsuz etkilediğini belirtti. Kılıç, Uluslararası Çalışma Örgütünün (ILO) tanımına göre çocuk işçiliğinin zihinsel ve fiziksel gelişim üzerindeki olumsuz etkilerine dikkat çekti.

Son yayımlanan rapora göre, 2020-2024 döneminde çocuk işçilerin sayısı 8,4 milyon artış göstermiştir. Çocuk işçiliği, toplumsal ve ahlaki bir tehlike olarak karşımıza çıkıyor. Kılıç, bu durumun çocukların eğitim hayatını olumsuz etkileyerek okula devam etmelerini engellediğini vurguladı.

COVID-19'un Etkisi ve Tüketim Alışkanlıkları

COVID-19 salgınında, iş gücü açığının kapatılması amacıyla çocukların ucuz iş gücü olarak istihdam edildiğini belirten Kılıç, Asya ve Afrika'nın bu açıdan daha ciddi sorunlarla karşı karşıya kaldığını ifade etti. Çocuk işçiliğinin sadece çalıştırılan ülkelerle sınırlı olmadığını, tüketicilerin de bu duruma dolaylı olarak katkıda bulunduğunu dile getirdi.

Çocuk İşçiliğiyle Mücadele Çalışmaları

Türkiye, çocuk işçiliğiyle mücadelede uluslararası kurum ve kuruluşlarla aktif bir şekilde işbirliği yapmaktadır. Kılıç, Türkiye'nin ILO ve UNICEF gibi kuruluşlarla bu sorun üzerinde çalıştığını ve kurumsal farkındalığı artırmayı amaçladığını belirtti. Çocuk işçiliğinin önlenmesinde hukuki ve toplumsal yapının güçlendirilmesi gerektiğini vurguladı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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