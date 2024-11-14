DOLAR
34,36 -0,06%
EURO
36,33 -0,01%
ALTIN
2.821,56 0,76%
BITCOIN
3.125.193,61 -0,98%

Dünyada Diyabet Hastası Sayısı 800 Milyonu Aştı

1990'dan 2022'ye kadar diyabet hastalarının sayısı iki katına çıkarak 800 milyonu geçti. Araştırma, dünya genelindeki trendlere ışık tutuyor.

Yayın Tarihi: 14.11.2024 15:42
Güncelleme Tarihi: 14.11.2024 15:42
Dünyada Diyabet Hastası Sayısı 800 Milyonu Aştı

Diyabet Hastalarının Sayısı İki Katına Çıktı

Yapılan yeni bir araştırma, 1990'dan 2022'ye kadar dünya genelinde diyabet hastalarının sayısının 800 milyondan fazla olduğunu ortaya koydu. Bu durum, hastaların sayısının 2 katına çıktığını gösteriyor.

Çarpıcı Bulgular ve Ülkeler

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) ve NCD Risk Faktörü İşbirliği (NCD-RisC) bünyesindeki bilim insanları, 18 yaş ve üstü 140 milyondan fazla kişinin verilerini analiz etti. Araştırma, The Lancet dergisinde yayımlandı ve 1990 ila 2022 yılları arasında yetişkinlerde diyabet oranlarının %7'den %14'e çıktığını göstermektedir. Özellikle düşük ve orta gelirli ülkelerde bu artış oldukça fazladır.

İlginç bir şekilde, diyabet vakalarının büyük bir kısmı bazı ülkelerde yoğunlaşmaktadır. 212 milyon diyabet hastası ile Hindistan, en fazla diyabet hastasının yaşadığı ülke olarak öne çıkmıştır. Çin 148 milyon diyabet hastası ile onu takip ederken, ABD'de 42 milyon, Pakistan'da ise 36 milyon diyabetli bulunmaktadır. Endonezya ve Brezilya'da toplamda 47 milyon vaka mevcuttur. Bu altı ülke, dünya genelindeki diyabetli hastaların yarısından fazlasını barındırmaktadır.

Diyabetin Nedenleri ve Etkileri

Bu araştırmaya göre, diyabet riskini artıran faktörler arasında obezite, kötü beslenme ve egzersiz eksikliği yer almaktadır. Araştırmada ayrıca tip-1 ve tip-2 diyabet arasındaki farklar da incelenmiştir. Tip-1 diyabet, pankreastaki insülin üreten hücrelerin yok olduğu daha az yaygın bir hastalıktır. Diğer yandan, diyabetli kişilerin %95'inden fazlası tip-2 diyabet hastalarıdır; bu hastalık, vücudun yeterli insülin üretememesi veya üretilen insülinin etkili bir şekilde kullanılamaması sonucu ortaya çıkmaktadır.

Diyabetin, kan damarlarına ve sinirlere zarar vererek vücuttaki birçok organ sistemini olumsuz etkilediği bilinmektedir. Artan diyabet oranları, özellikle sağlık altyapısının daha az donanımlı olduğu düşük ve orta gelirli ülkeler için önemli halk sağlığı sorunlarına işaret etmektedir.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

İLGİLİ HABERLER

Yeni destek açıklandı! 0.99 faizli şipşak kredi- 1500 TL’de artı ödenecek

Kasım’da emekliye 18.000 TL özel ödeme! Tek seferlik verilecek

Kasım 2024 maaş takvimi ufukta belirdi! İUP Maaş Ödemeleri Bekleniyor!

Yok artık! Asgari ücrette hedefler şaşırdı! 28.000 TL mi olacak?

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Vize Mağduru Öğrenciler İtalya'nın İstanbul Başkonsolosluğu Önünde Seslerini Yükseltti
2
Kırklareli'de Eşini Baltayla Öldüren Zanlı Gözaltına Alındı
3
3. İstanbul Kariyer Fuarı Törenle Başladı
4
Diyanet Başkanı Erbaş, Sırbistan İslam Birliği Meşihatı Başkanı Dudiç ile Görüştü
5
Vuslat Derneği, Gazze'de Günlük 2 Bin Ekmek Dağıtıyor
6
Zuckerberg'den Eşine Romantik Hediye: T-Pain ile Şarkı
7
Trabzonlu Kore Gazisi Pirağa Uzun'dan Anıtkabir'de Duygusal Anlar

ATM şifresi oluştururken dikkat etmeyen yandı- 6 ay detayına dikkat

Yeni destek açıklandı! 0.99 faizli şipşak kredi- 1500 TL’de artı ödenecek

Yok artık! Asgari ücrette hedefler şaşırdı! 28.000 TL mi olacak?

İstanbul Boğazını trafiğe kapattıran gemi! Yeni sondaj gemisi yolda!

Kasım’da dev ödeme! Ne alırsan onu öde günleri başladı- 500.000 TL verilecek

Emeklilik reformu açıklandı! 65 yaş üstüne yeni emeklilik sistemi geliyor

Kasım 2024 maaş takvimi ufukta belirdi! İUP Maaş Ödemeleri Bekleniyor!

Kasım bitmeden ballı kaymaklı ödeme! 15.000 TL- 50.000 TL ödenecek

Uyarı geldi! 27.900 TL kredi kartı aidatları geri ödenecek mi?

Kasım’da emekliye 18.000 TL özel ödeme! Tek seferlik verilecek

Elektrik ve doğalgazda yüzde 20- 30'a varan düşüş açıklandı

Alışveriş düzenlemelerinde yeni karar! 3 bin lira alışveriş yapanlar dikkat!