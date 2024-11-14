Dünyada Diyabet Hastası Sayısı 800 Milyonu Aştı

Diyabet Hastalarının Sayısı İki Katına Çıktı

Yapılan yeni bir araştırma, 1990'dan 2022'ye kadar dünya genelinde diyabet hastalarının sayısının 800 milyondan fazla olduğunu ortaya koydu. Bu durum, hastaların sayısının 2 katına çıktığını gösteriyor.

Çarpıcı Bulgular ve Ülkeler

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) ve NCD Risk Faktörü İşbirliği (NCD-RisC) bünyesindeki bilim insanları, 18 yaş ve üstü 140 milyondan fazla kişinin verilerini analiz etti. Araştırma, The Lancet dergisinde yayımlandı ve 1990 ila 2022 yılları arasında yetişkinlerde diyabet oranlarının %7'den %14'e çıktığını göstermektedir. Özellikle düşük ve orta gelirli ülkelerde bu artış oldukça fazladır.

İlginç bir şekilde, diyabet vakalarının büyük bir kısmı bazı ülkelerde yoğunlaşmaktadır. 212 milyon diyabet hastası ile Hindistan, en fazla diyabet hastasının yaşadığı ülke olarak öne çıkmıştır. Çin 148 milyon diyabet hastası ile onu takip ederken, ABD'de 42 milyon, Pakistan'da ise 36 milyon diyabetli bulunmaktadır. Endonezya ve Brezilya'da toplamda 47 milyon vaka mevcuttur. Bu altı ülke, dünya genelindeki diyabetli hastaların yarısından fazlasını barındırmaktadır.

Diyabetin Nedenleri ve Etkileri

Bu araştırmaya göre, diyabet riskini artıran faktörler arasında obezite, kötü beslenme ve egzersiz eksikliği yer almaktadır. Araştırmada ayrıca tip-1 ve tip-2 diyabet arasındaki farklar da incelenmiştir. Tip-1 diyabet, pankreastaki insülin üreten hücrelerin yok olduğu daha az yaygın bir hastalıktır. Diğer yandan, diyabetli kişilerin %95'inden fazlası tip-2 diyabet hastalarıdır; bu hastalık, vücudun yeterli insülin üretememesi veya üretilen insülinin etkili bir şekilde kullanılamaması sonucu ortaya çıkmaktadır.

Diyabetin, kan damarlarına ve sinirlere zarar vererek vücuttaki birçok organ sistemini olumsuz etkilediği bilinmektedir. Artan diyabet oranları, özellikle sağlık altyapısının daha az donanımlı olduğu düşük ve orta gelirli ülkeler için önemli halk sağlığı sorunlarına işaret etmektedir.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.