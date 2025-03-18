Dünyada Sanat Etkinlikleri Şöleni: Film Festivalleri, Sergiler ve Konserler Bu Hafta

Dünyada Sanat Etkinlikleri Şöleni

Dünyanın farklı şehirlerinde bu hafta, film festivalleri ve sanat fuarları gibi çeşitli etkinlikler sanatseverlerle buluşacak. İşte öne çıkan etkinlikler:

İtalya'da MIA Fotoğraf Fuarı

İtalya'da 20-23 Mart tarihleri arasında düzenlenecek olan MIA Fotoğraf Fuarı, sanat ve fotoğrafçılıkla ilgili etkinlikler ile çeşitli kültürel programlar sunacak.

Viyana'da Spark Sanat Fuarı

Avusturya'nın başkenti Viyana'da 21-23 Mart'ta düzenlenecek olan "Spark Sanat Fuarı", uluslararası bir sanat fuarı olarak solo sergilere odaklanacak.

TEFAF Maastricht Sanat Fuarı

Hollanda'nın Maastricht şehrindeki "TEFAF Maastricht" sanat fuarı, 20 Mart'a kadar ziyaret edilebilecek olup, 7 bin yıllık sanat tarihini bir araya getirerek 260'tan fazla satıcıya ev sahipliği yapıyor.

Cenevre Kitap Fuarı

Cenevre'de 19-23 Mart tarihlerinde gerçekleştirilecek olan "Cenevre Kitap Fuarı", Palexpo alanında sanatseverleri ağırlayacak.

Hollanda’da Visualize Expo

Hollanda'da, "Visualize Expo Grafik, Medya ve Görsel İletişim Fuarı" 25 Mart'ta Gorinchem şehrinde başlayacak.

Kiraz Çiçeği Festivali Japonya'da

Japonya'nın çeşitli şehirlerinde baharın gelmesiyle birlikte 22 Mart'ta başlayan Kiraz Çiçeği Festivali, hem yerliler hem de uluslararası gezginler için kutlama ve etkinlikler sunacak.

Film Festivalleri

Hong Kong Uluslararası Film ve TV Pazarı

Hong Kong'da 20 Mart'a kadar devam eden FILMART, sektör profesyonellerini bir araya getirecek.

Hippodrome Sessiz Film Festivali

İskoçya'da 19-23 Mart tarihleri arasında düzenlenecek olan HippFest, sessiz filmler üzerine gösterimler, atölyeler ve etkinlikler sunacak.

Sofya Uluslararası Film Festivali

Bulgaristan'ın Sofya kentinde, 31 Mart'a kadar sürecek olan festival, 19-23 Mart tarihlerinde gerçekleştirilecek Sofia Meetings ile meraklılarıyla buluşacak.

Sonoma Uluslararası Film Festivali

ABD'de 19-23 Mart tarihlerinde düzenlenecek olan Sonoma Uluslararası Film Festivali, uluslararası film, yemek ve eğlenceden oluşan çeşitli etkinlikler sunacak.

Red Lorry Film Festivali Hindistan’da

Hindistan'daki Red Lorry Film Festivali, 21-23 Mart tarihleri arasında film gösterimleri ve ustalık sınıfları ile gerçekleştirilecek.

Konser, Tiyatro ve Opera Etkinlikleri

Sefiller, Londra’da Sahnelenecek

Cameron Mackintosh'un yönettiği Sefiller adlı eser, Londra'daki Sondheim Tiyatrosu'nda 19-22 Mart tarihlerinde sahnelenecek.

Hollywood Symphony Orchestra

Portekiz'de, Hollywood Symphony Orchestra, Hans Zimmer & John Williams konserleri ile sanatseverleri buluşturacak.

Verdi'nin La Traviata

Prag Devlet Operası, ünlü opera La Traviata'yı yarın izleyicisine sunacak.

Çağdaş Komedi ve Geleneksel Müzik

Ali Quandil, interaktif komedi gösterisi "50/50" ile 22 Mart'ta Kahire‘de sahne alacak. Ayrıca Al-Hadra Troupe geleneksel müziklerle Ewart Hall'da konser verecek.

Gran Gala Flamenko ve Kuğu Gölü

Barcelona'da Gran Gala Flamenko 25 Mart'ta sahnelenecek, Kuğu Gölü ise 20 Mart’ta Broadway Theatre’da izleyicilerle buluşacak.

ABD’de Vizyona Girecek Filmler

Hans Zimmer & Friends

Paul Dugdale'ın yönettiği Hans Zimmer & Friends: Diamonds in the Desert, 19 Mart’ta izleyiciyle buluşacak.

A RAD Documentary

Michael Kirsch yönetimindeki belgesel, 20 Mart'ta vizyona girecek.

Canlı Aksiyon Pamuk Prenses

Marc Webb yönetiminde uyarlanan Snow White, 21 Mart'ta sinemalarda yer alacak.

Amerikan Gangster Filmi: Alto Knights

Barry Levinson tarafından yönetilen ve Robert De Niro gibi ünlü isimleri barındıran Alto Knights, 21 Mart tarihinde vizyona girecek.

Bu hafta dünya genelinde sanatın bir araya geldiği birçok etkinlik, sanatseverlere unutulmaz anlar yaşatacak!