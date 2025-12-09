DOLAR
Dünyadaki Son Çiçek Merkezefendi'de — Çocuklara İklim Bilinci

Merkezefendi Kent Tiyatrosu ve Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü işbirliğiyle sahnelenen 'Dünyadaki Son Çiçek' oyunu, çocuklara iklim bilinci ve çevre tasarrufu öğretti.

Yayın Tarihi: 09.12.2025 14:41
Güncelleme Tarihi: 09.12.2025 14:41
Dünyadaki Son Çiçek Merkezefendi'de — Çocuklara İklim Bilinci

Dünyadaki Son Çiçek, Merkezefendi'de Miniklerle Buluştu

'İklim Krizine Dur De, Geleceği Sen İnşa Et' teması sahnede

Merkezefendi Kent Tiyatrosu ile Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü'nün ortak hazırladığı, ana fikri 'İklim Krizine Dur De, Geleceği Sen İnşa Et' olan Dünyadaki Son Çiçek adlı çocuk oyunu, minik seyirciler tarafından büyük beğeni topladı.

Merkezefendi Belediyesi tarafından düzenlenen etkinlik, Bereketler Toplantı ve Sergi Salonu'nda sahnelendi. Oyun, eğlenceli anlatımıyla çocuklarda çevre bilincini güçlendirmeyi hedefledi.

Renkli sahne tasarımı ve interaktif performanslar sayesinde çocuklar; iklim krizinin yol açtığı etkileri, doğanın korunmasının önemini ve küçük yaşta uygulanabilecek çevresel tedbirleri öğrenme fırsatı buldu. Seyirciler oyun boyunca karakterlere eşlik ederek hem eğlendi hem de mesajları benimsedi.

Hikâye, doğadaki son çiçeğin korunması ekseninde kurgulanırken; su tasarrufu, geri dönüşüm ve temiz çevre gibi temel konular güçlü ve anlaşılır bir dille aktarıldı. Oyun, çocuklara günlük yaşamlarında uygulayabilecekleri somut adımlar sundu.

Yetkililer, bu tür kültürel ve eğitici etkinliklerin çevre farkındalığının artırılmasında etkili olduğunu belirterek benzer projelerin önümüzdeki dönemde de sürdürüleceğini ifade etti.

