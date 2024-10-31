Dünyadan Ekim Ayının Tuhaf Olayları

Dünyanın Dört Bir Yanından Tuhaf Olaylar

Yeni Zelanda'daki havalimanında 3 dakikadan uzun vedalaşmalar yasaklandı. Galler'de bir hırsızın girdiği evde yemek pişirip evi temizlemesi gibi birçok ilginç olay, basında yer aldı.

Yeni Zelanda'da Uzun Veda Yasakları

Yeni Zelanda'nın Dunedin kentindeki havalimanında, yolcuların sevdikleriyle vedalaşma süreleri üç dakika ile sınırlandırıldı. Bu uygulamanın, yolcu indirme alanındaki trafik sıkışıklığını önlemek amacıyla yapıldığı belirtildi.

Babasının Katilini Bulmak İçin Polis Olan Kadın

Brezilya'nın Roraima bölgesinde yaşayan Gislayne Silva de Deus, 1999'da babasının öldürülmesinin ardından hukuk okuyarak katilini bulmaya çalıştı. 25 yıl sonra, kendi polisi olarak katilini yakalamayı başardı.

Galler'de Hırsızlık ve Temizlik

Galler'de bir kadının evine giren hırsız Damian Wojnilowicz, sadece hırsızlık yapmakla kalmadı, evin içini toparlayıp yemek pişirdi. Kadın evine döndüğünde karşılaştığı notla şaşkına döndü.

Oregon'da Ironik Uyuşturucu Buluntusu

ABD'nin Oregon eyaletinde, bir araçta 'kesinlikle uyuşturucu dolu bir çanta değil' yazılı çanta bulundu. Ancak çanta açıldığında içinin uyuşturucu dolu olduğu görüldü.

Hindistan'daki Şaşırtıcı Durum

Hindistan'da, hazımsızlık sorunuyla hastaneye giden 23 yaşındaki bir gencin ince bağırsağında canlı bir hamam böceği bulundu. Doktorlar, böceği başarılı bir operasyonla çıkarttı.