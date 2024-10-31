Dünyadan Ekim Ayının Tuhaf Olayları

Dünyanın Dört Bir Yanından Tuhaf Olaylar
Yeni Zelanda'daki havalimanında 3 dakikadan uzun vedalaşmalar yasaklandı. Galler'de bir hırsızın girdiği evde yemek pişirip evi temizlemesi gibi birçok ilginç olay, basında yer aldı.
Yeni Zelanda'da Uzun Veda Yasakları
Yeni Zelanda'nın Dunedin kentindeki havalimanında, yolcuların sevdikleriyle vedalaşma süreleri üç dakika ile sınırlandırıldı. Bu uygulamanın, yolcu indirme alanındaki trafik sıkışıklığını önlemek amacıyla yapıldığı belirtildi.
Babasının Katilini Bulmak İçin Polis Olan Kadın
Brezilya'nın Roraima bölgesinde yaşayan Gislayne Silva de Deus, 1999'da babasının öldürülmesinin ardından hukuk okuyarak katilini bulmaya çalıştı. 25 yıl sonra, kendi polisi olarak katilini yakalamayı başardı.
Galler'de Hırsızlık ve Temizlik
Galler'de bir kadının evine giren hırsız Damian Wojnilowicz, sadece hırsızlık yapmakla kalmadı, evin içini toparlayıp yemek pişirdi. Kadın evine döndüğünde karşılaştığı notla şaşkına döndü.
Oregon'da Ironik Uyuşturucu Buluntusu
ABD'nin Oregon eyaletinde, bir araçta 'kesinlikle uyuşturucu dolu bir çanta değil' yazılı çanta bulundu. Ancak çanta açıldığında içinin uyuşturucu dolu olduğu görüldü.
Hindistan'daki Şaşırtıcı Durum
Hindistan'da, hazımsızlık sorunuyla hastaneye giden 23 yaşındaki bir gencin ince bağırsağında canlı bir hamam böceği bulundu. Doktorlar, böceği başarılı bir operasyonla çıkarttı.