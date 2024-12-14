Dünyanın En Büyük Buz Dağı A23a, Kuzeye Doğru Hareket Ediyor

Dünyanın En Büyük Buz Dağı A23a Harekete Geçti

Antarktika'da dev bir girdaba kapılan A23a, artık kuzeye doğru hareket etmeye başladı. Bu heyecan verici gelişme, İngiliz Antarktika Araştırmaları Kurumu tarafından doğrulandı.

BBC'nin haberine göre, A23a buz dağı, ilkbaharda sıkıştığı devasa girdaptan çıkarak yeniden akıntıya kapıldı. Araştırmacılardan Dr. Andrew Meijers, buz dağının tekrar hareket etmesinin heyecan verici olduğunu belirtti.

A23a'nın yüzölçümü yaklaşık 4 bin kilometrekare, kalınlığı ise 400 metre olarak ölçülmekte. Bu devasa buzul, 1986 yılında Antarktika kıyı şeridinden koparak Weddell Denizi'nde karaya oturmuş ve "buz adası" haline dönüşmüştü. A23a, 30 yıldan fazla bir süre boyunca hareketsiz kaldıktan sonra geçen yıl ilk kez hareket etmişti.