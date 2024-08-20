Dünyanın En Büyük Buz Dağı A23a'nın Akıbeti Merak Ediliyor

Dünyanın En Büyük Buz Dağı A23a'nın Durumu

Antarktika'da A23a buz dağının dönme süreci ve bu durumun erime hızı üzerindeki etkileri hakkında uzmanlar arasında farklı görüşler öne çıkıyor. Prof. Dr. Kate Hendry ve Dr. Alexander Brearley öncülüğündeki İngiliz Antarktika Araştırmaları Enstitüsü'nün (BAS) araştırmacıları, A23a'nın Filchner-Ronne Buz Sahanlığı'ndan koptuğu tarihin iklim değişikliğiyle doğrudan ilişkili olmadığını belirtiyor. A23a, 1986 yılında buzuldan ayrıldıktan sonra 2020 yılında okyanus akıntıları sayesinde hareketlenmeye başladı.

Dönme Hareketinin Etkileri

2020 yılından bu yana Weddell Denizi'nde dönen A23a, bu yılın başından itibaren bir girdapta sıkıştı. Deniz tabanında ilerleyen A23a, gün boyunca 15 derece dönerken, bu süreçle birlikte sıcak sulara doğru gidişi engelleniyor.

Uzmanlar durumu şöyle değerlendiriyor: "A23a'nın dönme hareketi, erimeyi yavaşlatabilir, ancak kesinlikle durdurmaz. Sirkülasyondan kurtuluncaya kadar erime hızı daha az olabilir."

Deniz Tabanındaki Etkiler

A23a buz dağının deniz tabanında herhangi bir erozyona yol açmaması durumu şimdilik stabil. Ancak buz dağlarının bu alandaki yaşamı nasıl etkileyebileceğini vurgulayan araştırmacılar, devasa buzulların bölgedeki deniz canlılarının göç ve beslenme süreçlerini olumsuz etkileyebileceği konusunda uyarıyor.

, A23a'nın dönme sürecinin daha hızlı bir erimeye neden olabileceğini belirterek, "Dönme ve okyanustaki hareket, ısı değişimini artırır ve bu durumA23a'nın erimesine katkı sağlar," dedi.

Ayrıca, Prof. Dr. Burcu Özsoy, A23a'nın şu anki pozisyonunu erimeden koruyabileceğini ve ilerleyen süreçte girdiğin gücüyle hareket etmeye devam edeceğini kaydetti.

Sonuç olarak, A23a'nın akıbeti hala belirsizliğini korurken, uzmanlar bu büyük buz dağının dinamiklerinin deniz yaşamı ve iklim değişikliği açısından önemli etkileri olabileceğini vurguluyor.