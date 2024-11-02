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Dünyanın En Büyük Timsahı Cassius Hayatını Kaybetti

Guinness rekorlar kitabına giren dev timsah Cassius, Avustralya'da yaşamını yitirdi.

Yayın Tarihi: 02.11.2024 19:28
Güncelleme Tarihi: 02.11.2024 19:28
Dünyanın En Büyük Timsahı Cassius Hayatını Kaybetti

Dünyanın En Büyük Timsahı Cassius Hayatını Kaybetti

Dünyanın en büyük timsahı olarak tescillenen Cassius, Avustralya'nın yaban hayatı koruma alanında hayatını kaybetti. 5,5 metre uzunluğu ve yaklaşık 1 ton ağırlığı ile bilinen bu dev tuzlu su timsahı, Queensland eyaletindeki Marineland Melanesia Timsah Barınağı'nda 1987 yılından beri gözetim altında tutuluyordu.

Uzun Bir Hayat ve Rekor

Cassius'ın, 2011 yılında Guinness Rekorlar Kitabı'na kaydedilmesi, onu koruma altındaki en büyük timsah yaptı. Yaklaşık 120 yaşındaki bu dev sürüngen, daha önce yakalanmadan önce büyükbaş hayvanlara ve insanlara saldırdığı bilinmekteydi.

Hayatı boyunca birçok insanın ilgisini çeken Cassius, Avustralya'nın ikonik sembollerinden biri haline gelmişti. Vefatı, yaban hayatı koruma topluluğu tarafından da büyük bir kayıp olarak değerlendirilmektedir.

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