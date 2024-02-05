Dünyanın en güçlüleri arasında 6'ıncı sırada yer alan ordunun savaş gemisinde koşu bandı detayı

Dünyanın en güçlü 6. ordusu olan İngiltere'nin savaş gemisiyle ilgili görüntüler konuşuluyor. İngiliz medyası, Tip 45 sınıfı gemilerin, bütçe yetersizliği yüzünden füze taşıyamadığını iddia etti.

Dünyanın en güçlüleri arasında 6'ıncı sırada yer alan ordunun savaş gemisinde koşu bandı detayı
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Donanmanın bütçesinin az olması yüzünden bu gemilerde füze atma sistemi olmadığı, Telegraph haberinde yazıldı. Haberde, füze atma sistemi için ayrılan yerlerin spor salonu olarak kullanıldığı da söylendi.

Gazete, gemide füze fırlatma sistemi olması gereken yerdeki koşu bantlarının resmini de yayınladı.

İngiltere donanmasının HMS Diamond adlı savaş gemisi, yeterli ateş gücü olmadığı için Husiler'in kontrol ettiği yerleri bombalayamadı. Telegraph gazetesi, bu durumu geçen hafta haber yapmıştı.

İngiltere donanmasının ABD donanmasına göre daha zayıf olduğu haberde vurgulanmış ve Yemen'deki hedeflerin çoğunun ABD gemilerince bombalandığı aktarılmıştı. ABD Donanma Bakanı Carlos Del Toro ise geçen hafta yaptığı açıklamada, ABD ve İngiltere'yi ilgilendiren yakın tehditlerin çoğaldığını belirtmiş ve İngiltere donanmasının bütçesinin yükseltilmesinin gerektiğini ifade etmişti.

İngiltere donanmasının muhrip sınıfı gemileri, karadaki ve denizdeki hedeflere ancak geminin ön tarafındaki toplarla saldırabiliyor. ABD donanmasının aynı tür gemileriyse, kara hedeflerine yönelik Tomahawk füzeleri taşıyor.

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