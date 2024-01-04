Dünyanın en güvenli hava yolu şirketleri açıklandı: Listede Türk şirket de yer aldı

Havayolu güvenlik ve ürün değerlendirme platformu Airline Ratings, 2024 yılı için en güvenli 25 havayolu şirketini duyurdu. Türk Hava Yolları (THY) da bu listede kendine yer buldu.

Dünyanın en güvenli hava yolu şirketleri açıklandı: Listede Türk şirket de yer aldı
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Havayolu güvenliği ve ürün kalitesi konusunda dünyanın en saygın platformu olan Airline Ratings, 2024 yılı için En Güvenli 25 Havayolu sıralamasını açıkladı. Sıralamada Türk Hava Yolları (THY) da kendine yer buldu. THY, 25 havayolu arasında yüzde 91,23 puan alarak 16. sırada yer aldı.

En Güvenli 25 Havayolu listesi, son beş yıllık kaza istatistikleri, son iki yıllık ciddi olay raporları, havacılık otoriteleri ve lider kurumların yaptığı denetimler, devlet kontrolleri, filonun yaşı ve personelin eğitimi gibi kriterleri içeren kapsamlı bir analize göre belirlendi.

Ekonomim dergisine göre, en güvenli 25 havayolu listesine girmek için sadece kaza istatistikleri yeterli değil. Ayrıca, operasyonel kalite ve Airbus A350, Boeing 787 ve 777-9 gibi yeni nesil uçaklara sahip olmak da büyük bir avantaj sağlıyor.

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