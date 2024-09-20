Dünyanın En Uzun Adamı Sultan Kösen, Dubai'de Çöl Safariya Çıktı

Dünyanın En Uzun Adamı Dubai'de

2 metre 51 santimetrelik boyuyla dünya genelinde tanınan Sultan Kösen, Dubai'de unutulmaz bir deneyim yaşadı. Mardin'den dünya sahnesine çıkan Kösen, geleneksel beyaz giysisiyle Dubai sokaklarını arşınladı.

Burc Halife Ziyareti

15 yıldır Guinness Rekorlar Kitabı'ndaki unvanını elinde bulunduran Sultan Kösen, Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) en yüksek binası olan Burc Halife'yi ziyaret etti. 828 metre yüksekliği ile bu yapı, şehrin sembolü haline geldi.

Çöl Safari Keyfi

Dolunayda Dubai çölünde ATV ile safari yaparak macera dolu anlar yaşayan Kösen, gezi boyunca birçok hayranıyla fotoğraf çektirmeyi de ihmal etmedi. Bu sırada Dubai'deki ziyaretçileri Türkiye'ye davet etti.

Kendini Dünyaya Tanıtıyor

Mardin'in Derik ilçesindeki Dede köyünde yaşayan Kösen, şimdiye kadar yapılan 500'den fazla uluslararası ziyaretle ülkesini temsil etmenin gururunu yaşıyor. “Türkiye'yi dünyaya tanıtmak benim için çok önemli,” diyen Kösen, most recently laid-back Dubai’deki keyif dolu anlarını paylaştı.

Mardin'de yaşayan ve 2 metre 51 santimetrelik boyuyla "dünyanın en uzun adamı" ünvanını koruyan Sultan Kösen, Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) Dubai kentinde çöl safarisi yaptı.

Mardin'de yaşayan ve 2 metre 51 santimetrelik boyuyla "dünyanın en uzun adamı" ünvanını koruyan Sultan Kösen, Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) Dubai kentinde çöl safarisi yaptı.

Mardin'de yaşayan ve 2 metre 51 santimetrelik boyuyla "dünyanın en uzun adamı" ünvanını koruyan Sultan Kösen, Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) Dubai kentinde çöl safarisi yaptı.