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Dünyanın En Yaşlı Erkeği John Tinniswood 112 Yaşında

İngiltere'de yaşayan John Tinniswood, 112 yaşına girdi ve uzun yaşam sırrını açıklamaktan kaçındı.

Yayın Tarihi: 26.08.2024 16:16
Güncelleme Tarihi: 26.08.2024 16:16
Dünyanın En Yaşlı Erkeği John Tinniswood 112 Yaşında

Dünyanın En Yaşlı Erkeği John Tinniswood 112 Yaşında

İngiltere'de yaşayan John Tinniswood, 112. doğum gününü kutladı. 1912 yılında dünyaya gelen Tinniswood, bu özel yaşını kutlarken, BBC ile yaptığı söyleşide, bu kadar uzun yaşamasının nedenini bilmediğini dile getirdi. Gençliğinde sık sık yürüyüş yaptığını ve belirli bir diyet uygulamadığını aktaran Tinniswood, bu faktörlerin yaşlanma sürecine etkisi olup olmadığını sorguladı.

Uzun Yaşamın Sırları ve Tarihsel Anılar

Tinniswood, yaşamı boyunca birçok önemli olaya tanıklık etti; Birinci ve İkinci Dünya Savaşları gibi dönemler onun gözünden geçmiştir. Ayrıca, 114 yaşındaki Venezuelalı Juan Vicente Perez Mora nisan ayında hayatını kaybedince, John Tinniswood dünyanın en yaşlı erkeği unvanını kazanmıştır.

25 Eylül 2020'den bu yana İngiltere'nin en yaşlı erkeği olarak tanınan Tinniswood, yaşamı boyunca Kraliçe II. Elizabeth ile iki kez bir araya gelmiş ve en son doğum gününde Kral III. Charles ile Kraliçe Camilla'dan gelen tebrik kartını almıştır.

Dünyadaki En Yaşlı İnsanlar

Öte yandan, Ocak 2023'te yaşamını yitiren 117 yaşındaki Maria Branyas sonrası, 116 yaşındaki Japon Tomiko Itooka'nın dünyanın yaşayan en yaşlı insanı olabileceği iddia edilmiştir.

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