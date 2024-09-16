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Dünyanın En Yaşlı Kedisi Rosie, 33 Yaşında Hayatını Kaybetti

Norfolk'ta yaşayan Rosie, 33 yılını doldurarak dünyanın en yaşlı kedisi unvanını elinde bulunduruyordu.

Yayın Tarihi: 16.09.2024 14:22
Güncelleme Tarihi: 16.09.2024 14:22
Dünyanın En Yaşlı Kedisi Rosie, 33 Yaşında Hayatını Kaybetti

Dünyanın En Yaşlı Kedisi Rosie'nin Vefatı

İngiltere'nin Norfolk kentinde, resmi olmayan kayıtlara göre dünyanın en yaşlı kedisi kabul edilen Rosie, 33 yaşında hayata veda etti. Rosie'nin sahibi Lila Brisset, kedisinin vefatını duyururken, kedisinin insan yaşına eşdeğer olarak 152 yıl yaşadığını belirtti.

Rosie'nin Hayatı ve Sahibi

73 yaşındaki Lila Brisset, 1990'lı yıllarda sahiplendiği Rosie'nin hayatının sona erdiğini ifade ederken, bu sevgi dolu kedi ile geçirdiği zamanların ne kadar özel olduğunu vurguladı.

Guinness Rekorları ve Rakipleri

Resmi kayıtlar olmasa da, Rosie'nin sahibi Lila Brisset, kedisinin bu ünvanı resmen kazanması için Guinness Rekorlar Kitabı'na başvurmadığını duyurdu. Şu an için, Guinness’e göre en yaşlı kedi unvanı Flossie isimli 28 yaşındaki bir başka kedide bulunuyor. Daha önce ise, Creme Puff adlı bir kedi 38 yıl gibi bir süreyle rekor kırmıştı.

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