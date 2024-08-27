Dünyanın İki Ucunda: Antarktika ve Arktik Üzerine Söyleşi

Dünyanın İki Ucunda: Antarktika ve Arktik'ten Gözlemler

Son dönemde yapılan bir söyleşide, Antarktika ve Arktik'teki ekosistemler üzerine derinlemesine bir tartışma gerçekleştirildi.

Şebnem Coşkun'un Değerlendirmeleri

Şebnem Coşkun, Anadolu Ajansı'nın kıdemli foto muhabiri, etkinlikte önemli gözlemlerini paylaştı. Coşkun, "Güney kutbundaki canlılar genellikle daha insancıl, yaklaşıp iletişim kurabilme becerileri daha yüksek. Ancak kuzeydeki canlıların davranışları oldukça farklı," şeklindeki sözleriyle dikkat çekti.

Antarktika'nın doğal güzellikleri ve oradaki fauna ile Arktik bölgesinin zorlu hayat koşulları arasındaki bu farklar, katılımcılar arasında tartışmalara yol açtı. Coşkun, iki kutbun da kendine özgü zorlukları ve güzellikleri olduğunu vurguladı.

Bu tür etkinliklerin, bu bölgelerin korunması ve ekosistem bilincinin arttırılması açısından önemli bir rolü olduğunu belirtmek de faydalı olacaktır.

Anadolu Ajansı (AA) tarafından "Dünyanın İki Ucunda: Antarktika ve Arktik'ten Gözlemler" söyleşisi gerçekleştirildi. Ankara One Tower AVM Sokratin X Assembly'de düzenlenen söyleşi de AA Kıdemli Foto Muhabiri Şebnem Coşkun, katılımcılara deneyimlerini ve tecrübelerini anlattı.

Anadolu Ajansı (AA) tarafından "Dünyanın İki Ucunda: Antarktika ve Arktik'ten Gözlemler" söyleşisi gerçekleştirildi. Ankara One Tower AVM Sokratin X Assembly'de düzenlenen söyleşi de AA Kıdemli Foto Muhabiri Şebnem Coşkun, katılımcılara deneyimlerini ve tecrübelerini anlattı.

Anadolu Ajansı (AA) tarafından "Dünyanın İki Ucunda: Antarktika ve Arktik'ten Gözlemler" söyleşisi gerçekleştirildi. Ankara One Tower AVM Sokratin X Assembly'de düzenlenen söyleşi de AA Kıdemli Foto Muhabiri Şebnem Coşkun, katılımcılara deneyimlerini ve tecrübelerini anlattı.

Anadolu Ajansı (AA) tarafından "Dünyanın İki Ucunda: Antarktika ve Arktik'ten Gözlemler" söyleşisi gerçekleştirildi. Ankara One Tower AVM Sokratin X Assembly'de düzenlenen söyleşi de AA Kıdemli Foto Muhabiri Şebnem Coşkun, katılımcılara deneyimlerini ve tecrübelerini anlattı.

Anadolu Ajansı (AA) tarafından "Dünyanın İki Ucunda: Antarktika ve Arktik'ten Gözlemler" söyleşisi gerçekleştirildi. Ankara One Tower AVM Sokratin X Assembly'de düzenlenen söyleşi de AA Kıdemli Foto Muhabiri Şebnem Coşkun, katılımcılara deneyimlerini ve tecrübelerini anlattı.

Anadolu Ajansı (AA) tarafından "Dünyanın İki Ucunda: Antarktika ve Arktik'ten Gözlemler" söyleşisi gerçekleştirildi. Ankara One Tower AVM Sokratin X Assembly'de düzenlenen söyleşi de AA Kıdemli Foto Muhabiri Şebnem Coşkun, katılımcılara deneyimlerini ve tecrübelerini anlattı.

Anadolu Ajansı (AA) tarafından "Dünyanın İki Ucunda: Antarktika ve Arktik'ten Gözlemler" söyleşisi gerçekleştirildi. Ankara One Tower AVM Sokratin X Assembly'de düzenlenen söyleşi de AA Kıdemli Foto Muhabiri Şebnem Coşkun, katılımcılara deneyimlerini ve tecrübelerini anlattı.