Dünyanın İlk Ekmeği New York Uçuşunda Tanıtıldı

Dünyanın İlk Ekmeği Tanıtıldı

Türk Hava Yolları (THY), 22 Eylül'de İstanbul'dan New York'a gerçekleştirilen uçuşta tarihi bir anı yolcularıyla paylaştı. Bu uçuşta, Şanlıurfa'nın Göbeklitepe bölgesinde üretilen ve "dünyanın ilk ekmeği" olarak adlandırılan özel bir ekmek ikram edildi.

Özellikleri ve Hazırlık Süreci

THY'nin Basın Müşavirliği'nden yapılan açıklamada, 12 bin yıllık ekmeğin Anadolu'nun en eski tahıl türlerinden yapıldığı belirtildi. Uçuş menüsüne dahil edilen bu ürün, Türk DO&CO catering şirketi tarafından hazırlanmış ve ödüllü Türk şef Ömür Akkor ile akademisyen Çetin Şenkul’dan danışmanlık alınmıştır.

Açıklamada, ekmek servisine özel torbalarda sunulan tereyağı ve zeytinyağı ile birlikte sıcak olarak misafirlere ikram edileceği ifade edildi.

Kültürel Bir Tanıtım

THY, bu projeyle Türk kültürünü tanıtma ve geleneksel mutfak ile modern dokunuşları bir araya getirme çabasını sergiliyor. Ayrıca, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın desteğiyle Göbeklitepe, Karahantepe ve Fırat Nehri bölgelerinde film prömiyerlerinin yapıldığı bilgisi de verildi.

THY'den Açıklamalar

THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Prof. Dr. Ahmet Bolat, konu hakkında yaptığı açıklamada, "Dünyanın en iyi lezzetlerini misafirlerimize sunmaya devam ederken, Anadolu'daki kazılarda keşfedilen antik buğdaydan elde edilen bu özel ekmeği tanıtmaktan mutluluk duyuyoruz. Misafirlerimizin bu yeni ürünü takdir edeceğini umuyoruz," dedi.

THY, gastronomi alanındaki liderliğini sürdürmekte ve menülerinde yerel üreticilerden temin edilen ürünlere yer vermektedir.

Türk Hava Yolları (THY), Şanlıurfa Göbeklitepe'de üretilen buğdaydan yapılan, "dünyanın ilk ekmeği" olarak nitelenen ekmeği ABD'nin New York kentine icra edilen uçuşta yolculara tanıttı.

Türk Hava Yolları (THY), Şanlıurfa Göbeklitepe'de üretilen buğdaydan yapılan, "dünyanın ilk ekmeği" olarak nitelenen ekmeği ABD'nin New York kentine icra edilen uçuşta yolculara tanıttı.

Türk Hava Yolları (THY), Şanlıurfa Göbeklitepe'de üretilen buğdaydan yapılan, "dünyanın ilk ekmeği" olarak nitelenen ekmeği ABD'nin New York kentine icra edilen uçuşta yolculara tanıttı.

Türk Hava Yolları (THY), Şanlıurfa Göbeklitepe'de üretilen buğdaydan yapılan, "dünyanın ilk ekmeği" olarak nitelenen ekmeği ABD'nin New York kentine icra edilen uçuşta yolculara tanıttı.