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Dünyanın İlk Kanguru Embriyosu Avustralya'da Üretildi

Avustralyalı bilim insanları, mikroenjeksiyon yöntemiyle dünyanın ilk kanguru embriyosunu başarıyla elde etti.

Yayın Tarihi: 06.02.2025 12:48
Güncelleme Tarihi: 06.02.2025 12:48
Dünyanın İlk Kanguru Embriyosu Avustralya'da Üretildi

Avustralya'da Mikroenjeksiyon ile Kanguru Embriyosu Üretildi

Avustralyalı bilim insanlarının yaptığı çığır açan çalışma, mikroenjeksiyon (ICSI) yöntemi kullanılarak dünyanın ilk kanguru embriyosunun üretildiğini duyurdu. Queensland Üniversitesi'nden bilim insanları, bu yöntemi ölen bir doğu boz kangurusunda deneme fırsatı buldu.

Bilim insanları, ICSI tekniği ile kangurulara ait tek bir sperm hücresini, olgun yumurta hücresine başarıyla enjekte ederek bu tarihi başarıyı elde etti. Ancak, canlı doğum elde etmek için daha fazla çalışma ve teknik ilerlemeye ihtiyaç duyulduğunu belirttiler.

Araştırmada yer alan Dr. Andres Gambini, keseli hayvanlar hakkında yapılmış araştırma sayısının azlığını vurgulayarak, kanguruların üreme özelliklerinin detaylı incelenmesine yönelik çalışmaların önemine değindi. Gambini, kanguruların birkaç ay boyunca çevresel koşullar uygun hale gelene kadar dişinin vücudunda bekleyebilme özelliklerini de dikkat çekici buluyor.

Avustralya, keseli memeli türleri açısından zengin bir ekosisteme sahip olmasına rağmen, aynı zamanda memeli türlerinin yok olma oranının en yüksek olduğu ülkelerden biri. Bu araştırma, nesli tükenme tehlikesi altındaki birçok türün korunmasına ve soylarının devamının sağlanmasına imkan tanıyabilir.

Bunun yanı sıra, Kenya'da yapılan bir başka ilginç çalışmada, Ocak 2024'te laboratuvar ortamında oluşturulan bir gergedan embriyosu taşıyıcı bir dişiye yerleştirilerek, tüp bebek yöntemiyle gergedan gebeliği gerçekleştirilmişti.

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