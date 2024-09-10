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Dünyanın İlk Tam Göz Nakli Yapılan Hastasından Olumlu Gelişmeler

Aaron James'in göz nakli sonrası iyileşme sürecinde önemli ilerlemeler kaydedildi.

Yayın Tarihi: 10.09.2024 13:17
Güncelleme Tarihi: 10.09.2024 13:17
Dünyanın İlk Tam Göz Nakli Yapılan Hastasından Olumlu Gelişmeler

Dünyada İlk Tam Göz Nakli Sürecinde Önemli Gelişmeler

Geçen yıl gerçekleştirilen dünyanın ilk tam göz ve sol yüz nakli yapılan Aaron James'in iyileşme sürecinde açıklanan "ciddi ilerlemeler" dikkat çekiyor. ABD'nin New York Üniversitesi'nden araştırmacılar, James'in ameliyattan sonraki durumunu inceleyerek önemli bulgular elde ettiler.

Ameliyattan Sonraki İyileşme Süreci

James'in iyileşme sürecinde gözlemlenen ilerlemeler, naklin üzerinden geçen bir yılı aşkın sürede nakledilen gözün normal kan akışını sürdürdüğü ve boyutunu koruduğunu gösteriyor. Araştırmacılar, nakledilen gözün ışığa ufak tepkiler verebildiğini ancak hastanın göz yüzeyinin hâlâ hissiz kaldığını ve göz kapaklarının açılmadığını kaydettiler.

Görme Yetisi Umut Veriyor

Uzmanlar, James'in görme yetisinin zamanla kazanılabileceği konusunda umutlu olduklarını belirtiyorlar. 47 yaşındaki James'in, ameliyat sonrası normal yaşamına geri dönebildiği vurgulanıyor; artık katı yiyecekler tüketebildiği ve koku alabildiği ifade ediliyor.

Olumlu Sonuçlar ve Gelecek Araştırmalar

Araştırmacılardan Vaidehi Dedania, James'e yapılan naklin sonuçlarının umut verici olduğunu dile getirerek, bu başarının gelecekteki araştırmalar ve nakil teknikleri için önemli bir referans sağlayabileceğinin altını çizdi. Araştırma sonuçları, "The Journal of the American Medical Association" (JAMA) dergisinde yayımlanmıştır.

Kaza Sonrası Nakil Süreci

Aaron James, 2021 yılında iş yerindeki bir kaza sonucu 7 bin 200 voltluk elektrik akımına kapılarak, yüzünün bir kısmını ve tek gözünü kaybetmişti. 27 Mayıs 2023 tarihinde gerçekleştirilen 21 saatlik operasyonda, göz naklinin yanı sıra gözün sinirlerinin yenilenmesini desteklemek amacıyla, bir donörden alınan yetişkin kök hücreleri de nakil edilmiştir. Bu operasyon, James'i dünyada ilk tam göz nakli yapılan hasta olarak tarihe geçirmiştir.

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