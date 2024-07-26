Dünyanın Tek Kurak Biyoçeşitlilik Sıcak Noktası: Sukulent Karoo

Sukulent Karoo, dünya genelinde 36 sıcak noktadan biri olarak öne çıkıyor. Bu bölge, Güney Afrika Cumhuriyeti'nin güneybatısından başlayarak Atlas Okyanusu sahilleri boyunca Namib Çölü'ne kadar uzanıyor.

Biyoçeşitlilik Sıcak Noktası Ne Demektir?

Biyolojik çeşitlilik sıcak noktası, en az 1500 endemik bitki türüne sahip ve bitki örtüsünün %70'inden fazlasını kaybetmiş tehdit altındaki ekosistemleri tanımlar. Dünya Doğayı Koruma Vakfı (WWF) verilerine göre, dünya yüzeyinin yaklaşık %2,5'ini kaplayan bu sıcak noktalar, karasal tür çeşitliliğinin %60'ını oluşturuyor.

2,500 Endemik Tür

AA muhabirinin Güney Afrika Ulusal Parklarından (SANPARKS) edindiği bilgilere göre, Sukulent Karoo'nun toplam alanı yaklaşık 116,000 kilometrekaredir ve bu alan, 2,500'ü endemik olan 6,000'den fazla bitki türüne ev sahipliği yapıyor. Ancak bu bölge, bitki örtüsünün %80'inden fazlasını kaybetmiş durumda.

Bu alanda, sukulent bitkilerin çeşitliliği oldukça zengin. Bu bitkiler, su depolama özellikleri sayesinde en kurak bölgelerde bile hayatta kalabiliyor.

Tankwa Karoo Ulusal Parkı

Güney Afrika'nın güneybatısındaki Tankwa Karoo Ulusal Parkı, Sukulent Karoo'nun korunmuş bölgelerinden biri. Yaklaşık 1500 kilometrekarelik bir alanı kaplayan bu park, çoğunluğu endemik olmak üzere 780 bitki türü ve 180'den fazla kuş türüne ev sahipliği yapıyor. Ağustos-ekim ayları, kuş gözlemi açısından ziyaret edilmesi önerilen dönemlerdir.

Park içindeki terkedilmiş çiftlik evleri, ziyaretçilere unutulmaz bir ıssızlık hissi sunmaktadır.

Ulaşım, Konaklama ve Yeme-İçme İmkanları

Cape Town'dan kara yoluyla yaklaşık 4 saat mesafede yer alan Tankwa Karoo, en az bir gün ziyaret edilmesi tavsiye edilen bir bölgedir. Parkta çeşitli konaklama alanları mevcut; ancak, restoran, market veya benzin istasyonu bulunmamaktadır. Ziyaretçilerin kendi yiyecek, içecek ve akaryakıtlarını temin etmeleri önemlidir.

Tankwa Karoo'ya en yakın kasaba, 105 kilometre mesafedeki Calvinia ve 190 kilometre uzaklıktaki Ceres'tir. Bu kasabalarda konaklama tesisleri ve restoranlar da mevcut. Parkın çevresindeki yolların özel mülke ait çiftliklerin içinden geçmesi nedeniyle, gündüz ziyaretçilerin gün batımından en az bir saat önce ayrılması önerilmektedir.

Tankwa Karoo, ayrıca yıldız gözlemi yapmak isteyenlerin en çok tercih ettiği bölgeler arasında yer almaktadır.

Güney Afrika Cumhuriyeti'nin güneybatısından başlayıp, Atlas Okyanusu sahilleri boyunca Namib Çölü'ne uzanan "Sukulent Karoo" ekolojik bölgesi "dünyanın tek kurak biyoçeşitlilik sıcak noktası" olma özelliği taşıyor. Güney Afrika'nın güneybatısındaki Tankwa Ulusal Parkı ise bu sıcak noktanın en iyi korunan bölgelerinden biri olarak biliniyor. Biyolojik çeşitlilik sıcak noktası, en az 1500 endemik bitki türüne sahip olup, bitki örtüsünün yüzde 70'inden fazlasını kaybetmiş olan, tehdit altındaki ekolojik bölgeleri tanımlamak için kullanılıyor.

Güney Afrika Cumhuriyeti'nin güneybatısından başlayıp, Atlas Okyanusu sahilleri boyunca Namib Çölü'ne uzanan "Sukulent Karoo" ekolojik bölgesi "dünyanın tek kurak biyoçeşitlilik sıcak noktası" olma özelliği taşıyor. Güney Afrika'nın güneybatısındaki Tankwa Ulusal Parkı ise bu sıcak noktanın en iyi korunan bölgelerinden biri olarak biliniyor. Biyolojik çeşitlilik sıcak noktası, en az 1500 endemik bitki türüne sahip olup, bitki örtüsünün yüzde 70'inden fazlasını kaybetmiş olan, tehdit altındaki ekolojik bölgeleri tanımlamak için kullanılıyor.

Güney Afrika Cumhuriyeti'nin güneybatısından başlayıp, Atlas Okyanusu sahilleri boyunca Namib Çölü'ne uzanan "Sukulent Karoo" ekolojik bölgesi "dünyanın tek kurak biyoçeşitlilik sıcak noktası" olma özelliği taşıyor. Güney Afrika'nın güneybatısındaki Tankwa Ulusal Parkı ise bu sıcak noktanın en iyi korunan bölgelerinden biri olarak biliniyor. Biyolojik çeşitlilik sıcak noktası, en az 1500 endemik bitki türüne sahip olup, bitki örtüsünün yüzde 70'inden fazlasını kaybetmiş olan, tehdit altındaki ekolojik bölgeleri tanımlamak için kullanılıyor.

Güney Afrika Cumhuriyeti'nin güneybatısından başlayıp, Atlas Okyanusu sahilleri boyunca Namib Çölü'ne uzanan "Sukulent Karoo" ekolojik bölgesi "dünyanın tek kurak biyoçeşitlilik sıcak noktası" olma özelliği taşıyor. Güney Afrika'nın güneybatısındaki Tankwa Ulusal Parkı ise bu sıcak noktanın en iyi korunan bölgelerinden biri olarak biliniyor. Biyolojik çeşitlilik sıcak noktası, en az 1500 endemik bitki türüne sahip olup, bitki örtüsünün yüzde 70'inden fazlasını kaybetmiş olan, tehdit altındaki ekolojik bölgeleri tanımlamak için kullanılıyor.

Güney Afrika Cumhuriyeti'nin güneybatısından başlayıp, Atlas Okyanusu sahilleri boyunca Namib Çölü'ne uzanan "Sukulent Karoo" ekolojik bölgesi "dünyanın tek kurak biyoçeşitlilik sıcak noktası" olma özelliği taşıyor. Güney Afrika'nın güneybatısındaki Tankwa Ulusal Parkı ise bu sıcak noktanın en iyi korunan bölgelerinden biri olarak biliniyor. Biyolojik çeşitlilik sıcak noktası, en az 1500 endemik bitki türüne sahip olup, bitki örtüsünün yüzde 70'inden fazlasını kaybetmiş olan, tehdit altındaki ekolojik bölgeleri tanımlamak için kullanılıyor.

Güney Afrika Cumhuriyeti'nin güneybatısından başlayıp, Atlas Okyanusu sahilleri boyunca Namib Çölü'ne uzanan "Sukulent Karoo" ekolojik bölgesi "dünyanın tek kurak biyoçeşitlilik sıcak noktası" olma özelliği taşıyor. Güney Afrika'nın güneybatısındaki Tankwa Ulusal Parkı ise bu sıcak noktanın en iyi korunan bölgelerinden biri olarak biliniyor. Biyolojik çeşitlilik sıcak noktası, en az 1500 endemik bitki türüne sahip olup, bitki örtüsünün yüzde 70'inden fazlasını kaybetmiş olan, tehdit altındaki ekolojik bölgeleri tanımlamak için kullanılıyor.

Güney Afrika Cumhuriyeti'nin güneybatısından başlayıp, Atlas Okyanusu sahilleri boyunca Namib Çölü'ne uzanan "Sukulent Karoo" ekolojik bölgesi "dünyanın tek kurak biyoçeşitlilik sıcak noktası" olma özelliği taşıyor. Güney Afrika'nın güneybatısındaki Tankwa Ulusal Parkı ise bu sıcak noktanın en iyi korunan bölgelerinden biri olarak biliniyor. Biyolojik çeşitlilik sıcak noktası, en az 1500 endemik bitki türüne sahip olup, bitki örtüsünün yüzde 70'inden fazlasını kaybetmiş olan, tehdit altındaki ekolojik bölgeleri tanımlamak için kullanılıyor.

Güney Afrika Cumhuriyeti'nin güneybatısından başlayıp, Atlas Okyanusu sahilleri boyunca Namib Çölü'ne uzanan "Sukulent Karoo" ekolojik bölgesi "dünyanın tek kurak biyoçeşitlilik sıcak noktası" olma özelliği taşıyor. Güney Afrika'nın güneybatısındaki Tankwa Ulusal Parkı ise bu sıcak noktanın en iyi korunan bölgelerinden biri olarak biliniyor. Biyolojik çeşitlilik sıcak noktası, en az 1500 endemik bitki türüne sahip olup, bitki örtüsünün yüzde 70'inden fazlasını kaybetmiş olan, tehdit altındaki ekolojik bölgeleri tanımlamak için kullanılıyor.

Güney Afrika Cumhuriyeti'nin güneybatısından başlayıp, Atlas Okyanusu sahilleri boyunca Namib Çölü'ne uzanan "Sukulent Karoo" ekolojik bölgesi "dünyanın tek kurak biyoçeşitlilik sıcak noktası" olma özelliği taşıyor. Güney Afrika'nın güneybatısındaki Tankwa Ulusal Parkı ise bu sıcak noktanın en iyi korunan bölgelerinden biri olarak biliniyor. Biyolojik çeşitlilik sıcak noktası, en az 1500 endemik bitki türüne sahip olup, bitki örtüsünün yüzde 70'inden fazlasını kaybetmiş olan, tehdit altındaki ekolojik bölgeleri tanımlamak için kullanılıyor.

Güney Afrika Cumhuriyeti'nin güneybatısından başlayıp, Atlas Okyanusu sahilleri boyunca Namib Çölü'ne uzanan "Sukulent Karoo" ekolojik bölgesi "dünyanın tek kurak biyoçeşitlilik sıcak noktası" olma özelliği taşıyor. Güney Afrika'nın güneybatısındaki Tankwa Ulusal Parkı ise bu sıcak noktanın en iyi korunan bölgelerinden biri olarak biliniyor. Biyolojik çeşitlilik sıcak noktası, en az 1500 endemik bitki türüne sahip olup, bitki örtüsünün yüzde 70'inden fazlasını kaybetmiş olan, tehdit altındaki ekolojik bölgeleri tanımlamak için kullanılıyor.

Güney Afrika Cumhuriyeti'nin güneybatısından başlayıp, Atlas Okyanusu sahilleri boyunca Namib Çölü'ne uzanan "Sukulent Karoo" ekolojik bölgesi "dünyanın tek kurak biyoçeşitlilik sıcak noktası" olma özelliği taşıyor. Güney Afrika'nın güneybatısındaki Tankwa Ulusal Parkı ise bu sıcak noktanın en iyi korunan bölgelerinden biri olarak biliniyor. Biyolojik çeşitlilik sıcak noktası, en az 1500 endemik bitki türüne sahip olup, bitki örtüsünün yüzde 70'inden fazlasını kaybetmiş olan, tehdit altındaki ekolojik bölgeleri tanımlamak için kullanılıyor.

Güney Afrika Cumhuriyeti'nin güneybatısından başlayıp, Atlas Okyanusu sahilleri boyunca Namib Çölü'ne uzanan "Sukulent Karoo" ekolojik bölgesi "dünyanın tek kurak biyoçeşitlilik sıcak noktası" olma özelliği taşıyor. Güney Afrika'nın güneybatısındaki Tankwa Ulusal Parkı ise bu sıcak noktanın en iyi korunan bölgelerinden biri olarak biliniyor. Biyolojik çeşitlilik sıcak noktası, en az 1500 endemik bitki türüne sahip olup, bitki örtüsünün yüzde 70'inden fazlasını kaybetmiş olan, tehdit altındaki ekolojik bölgeleri tanımlamak için kullanılıyor.

Güney Afrika Cumhuriyeti'nin güneybatısından başlayıp, Atlas Okyanusu sahilleri boyunca Namib Çölü'ne uzanan "Sukulent Karoo" ekolojik bölgesi "dünyanın tek kurak biyoçeşitlilik sıcak noktası" olma özelliği taşıyor. Güney Afrika'nın güneybatısındaki Tankwa Ulusal Parkı ise bu sıcak noktanın en iyi korunan bölgelerinden biri olarak biliniyor. Biyolojik çeşitlilik sıcak noktası, en az 1500 endemik bitki türüne sahip olup, bitki örtüsünün yüzde 70'inden fazlasını kaybetmiş olan, tehdit altındaki ekolojik bölgeleri tanımlamak için kullanılıyor.

Güney Afrika Cumhuriyeti'nin güneybatısından başlayıp, Atlas Okyanusu sahilleri boyunca Namib Çölü'ne uzanan "Sukulent Karoo" ekolojik bölgesi "dünyanın tek kurak biyoçeşitlilik sıcak noktası" olma özelliği taşıyor. Güney Afrika'nın güneybatısındaki Tankwa Ulusal Parkı ise bu sıcak noktanın en iyi korunan bölgelerinden biri olarak biliniyor. Biyolojik çeşitlilik sıcak noktası, en az 1500 endemik bitki türüne sahip olup, bitki örtüsünün yüzde 70'inden fazlasını kaybetmiş olan, tehdit altındaki ekolojik bölgeleri tanımlamak için kullanılıyor.

Güney Afrika Cumhuriyeti'nin güneybatısından başlayıp, Atlas Okyanusu sahilleri boyunca Namib Çölü'ne uzanan "Sukulent Karoo" ekolojik bölgesi "dünyanın tek kurak biyoçeşitlilik sıcak noktası" olma özelliği taşıyor. Güney Afrika'nın güneybatısındaki Tankwa Ulusal Parkı ise bu sıcak noktanın en iyi korunan bölgelerinden biri olarak biliniyor. Biyolojik çeşitlilik sıcak noktası, en az 1500 endemik bitki türüne sahip olup, bitki örtüsünün yüzde 70'inden fazlasını kaybetmiş olan, tehdit altındaki ekolojik bölgeleri tanımlamak için kullanılıyor.

Güney Afrika Cumhuriyeti'nin güneybatısından başlayıp, Atlas Okyanusu sahilleri boyunca Namib Çölü'ne uzanan "Sukulent Karoo" ekolojik bölgesi "dünyanın tek kurak biyoçeşitlilik sıcak noktası" olma özelliği taşıyor. Güney Afrika'nın güneybatısındaki Tankwa Ulusal Parkı ise bu sıcak noktanın en iyi korunan bölgelerinden biri olarak biliniyor. Biyolojik çeşitlilik sıcak noktası, en az 1500 endemik bitki türüne sahip olup, bitki örtüsünün yüzde 70'inden fazlasını kaybetmiş olan, tehdit altındaki ekolojik bölgeleri tanımlamak için kullanılıyor.

Güney Afrika Cumhuriyeti'nin güneybatısından başlayıp, Atlas Okyanusu sahilleri boyunca Namib Çölü'ne uzanan "Sukulent Karoo" ekolojik bölgesi "dünyanın tek kurak biyoçeşitlilik sıcak noktası" olma özelliği taşıyor. Güney Afrika'nın güneybatısındaki Tankwa Ulusal Parkı ise bu sıcak noktanın en iyi korunan bölgelerinden biri olarak biliniyor. Biyolojik çeşitlilik sıcak noktası, en az 1500 endemik bitki türüne sahip olup, bitki örtüsünün yüzde 70'inden fazlasını kaybetmiş olan, tehdit altındaki ekolojik bölgeleri tanımlamak için kullanılıyor.

Güney Afrika Cumhuriyeti'nin güneybatısından başlayıp, Atlas Okyanusu sahilleri boyunca Namib Çölü'ne uzanan "Sukulent Karoo" ekolojik bölgesi "dünyanın tek kurak biyoçeşitlilik sıcak noktası" olma özelliği taşıyor. Güney Afrika'nın güneybatısındaki Tankwa Ulusal Parkı ise bu sıcak noktanın en iyi korunan bölgelerinden biri olarak biliniyor. Biyolojik çeşitlilik sıcak noktası, en az 1500 endemik bitki türüne sahip olup, bitki örtüsünün yüzde 70'inden fazlasını kaybetmiş olan, tehdit altındaki ekolojik bölgeleri tanımlamak için kullanılıyor.

Güney Afrika Cumhuriyeti'nin güneybatısından başlayıp, Atlas Okyanusu sahilleri boyunca Namib Çölü'ne uzanan "Sukulent Karoo" ekolojik bölgesi "dünyanın tek kurak biyoçeşitlilik sıcak noktası" olma özelliği taşıyor. Güney Afrika'nın güneybatısındaki Tankwa Ulusal Parkı ise bu sıcak noktanın en iyi korunan bölgelerinden biri olarak biliniyor. Biyolojik çeşitlilik sıcak noktası, en az 1500 endemik bitki türüne sahip olup, bitki örtüsünün yüzde 70'inden fazlasını kaybetmiş olan, tehdit altındaki ekolojik bölgeleri tanımlamak için kullanılıyor.

Güney Afrika Cumhuriyeti'nin güneybatısından başlayıp, Atlas Okyanusu sahilleri boyunca Namib Çölü'ne uzanan "Sukulent Karoo" ekolojik bölgesi "dünyanın tek kurak biyoçeşitlilik sıcak noktası" olma özelliği taşıyor. Güney Afrika'nın güneybatısındaki Tankwa Ulusal Parkı ise bu sıcak noktanın en iyi korunan bölgelerinden biri olarak biliniyor. Biyolojik çeşitlilik sıcak noktası, en az 1500 endemik bitki türüne sahip olup, bitki örtüsünün yüzde 70'inden fazlasını kaybetmiş olan, tehdit altındaki ekolojik bölgeleri tanımlamak için kullanılıyor.

Güney Afrika Cumhuriyeti'nin güneybatısından başlayıp, Atlas Okyanusu sahilleri boyunca Namib Çölü'ne uzanan "Sukulent Karoo" ekolojik bölgesi "dünyanın tek kurak biyoçeşitlilik sıcak noktası" olma özelliği taşıyor. Güney Afrika'nın güneybatısındaki Tankwa Ulusal Parkı ise bu sıcak noktanın en iyi korunan bölgelerinden biri olarak biliniyor. Biyolojik çeşitlilik sıcak noktası, en az 1500 endemik bitki türüne sahip olup, bitki örtüsünün yüzde 70'inden fazlasını kaybetmiş olan, tehdit altındaki ekolojik bölgeleri tanımlamak için kullanılıyor.

Güney Afrika Cumhuriyeti'nin güneybatısından başlayıp, Atlas Okyanusu sahilleri boyunca Namib Çölü'ne uzanan "Sukulent Karoo" ekolojik bölgesi "dünyanın tek kurak biyoçeşitlilik sıcak noktası" olma özelliği taşıyor. Güney Afrika'nın güneybatısındaki Tankwa Ulusal Parkı ise bu sıcak noktanın en iyi korunan bölgelerinden biri olarak biliniyor. Biyolojik çeşitlilik sıcak noktası, en az 1500 endemik bitki türüne sahip olup, bitki örtüsünün yüzde 70'inden fazlasını kaybetmiş olan, tehdit altındaki ekolojik bölgeleri tanımlamak için kullanılıyor.

Güney Afrika Cumhuriyeti'nin güneybatısından başlayıp, Atlas Okyanusu sahilleri boyunca Namib Çölü'ne uzanan "Sukulent Karoo" ekolojik bölgesi "dünyanın tek kurak biyoçeşitlilik sıcak noktası" olma özelliği taşıyor. Güney Afrika'nın güneybatısındaki Tankwa Ulusal Parkı ise bu sıcak noktanın en iyi korunan bölgelerinden biri olarak biliniyor. Biyolojik çeşitlilik sıcak noktası, en az 1500 endemik bitki türüne sahip olup, bitki örtüsünün yüzde 70'inden fazlasını kaybetmiş olan, tehdit altındaki ekolojik bölgeleri tanımlamak için kullanılıyor.

Güney Afrika Cumhuriyeti'nin güneybatısından başlayıp, Atlas Okyanusu sahilleri boyunca Namib Çölü'ne uzanan "Sukulent Karoo" ekolojik bölgesi "dünyanın tek kurak biyoçeşitlilik sıcak noktası" olma özelliği taşıyor. Güney Afrika'nın güneybatısındaki Tankwa Ulusal Parkı ise bu sıcak noktanın en iyi korunan bölgelerinden biri olarak biliniyor. Biyolojik çeşitlilik sıcak noktası, en az 1500 endemik bitki türüne sahip olup, bitki örtüsünün yüzde 70'inden fazlasını kaybetmiş olan, tehdit altındaki ekolojik bölgeleri tanımlamak için kullanılıyor.

Güney Afrika Cumhuriyeti'nin güneybatısından başlayıp, Atlas Okyanusu sahilleri boyunca Namib Çölü'ne uzanan "Sukulent Karoo" ekolojik bölgesi "dünyanın tek kurak biyoçeşitlilik sıcak noktası" olma özelliği taşıyor. Güney Afrika'nın güneybatısındaki Tankwa Ulusal Parkı ise bu sıcak noktanın en iyi korunan bölgelerinden biri olarak biliniyor. Biyolojik çeşitlilik sıcak noktası, en az 1500 endemik bitki türüne sahip olup, bitki örtüsünün yüzde 70'inden fazlasını kaybetmiş olan, tehdit altındaki ekolojik bölgeleri tanımlamak için kullanılıyor.

Güney Afrika Cumhuriyeti'nin güneybatısından başlayıp, Atlas Okyanusu sahilleri boyunca Namib Çölü'ne uzanan "Sukulent Karoo" ekolojik bölgesi "dünyanın tek kurak biyoçeşitlilik sıcak noktası" olma özelliği taşıyor. Güney Afrika'nın güneybatısındaki Tankwa Ulusal Parkı ise bu sıcak noktanın en iyi korunan bölgelerinden biri olarak biliniyor. Biyolojik çeşitlilik sıcak noktası, en az 1500 endemik bitki türüne sahip olup, bitki örtüsünün yüzde 70'inden fazlasını kaybetmiş olan, tehdit altındaki ekolojik bölgeleri tanımlamak için kullanılıyor.

Güney Afrika Cumhuriyeti'nin güneybatısından başlayıp, Atlas Okyanusu sahilleri boyunca Namib Çölü'ne uzanan "Sukulent Karoo" ekolojik bölgesi "dünyanın tek kurak biyoçeşitlilik sıcak noktası" olma özelliği taşıyor. Güney Afrika'nın güneybatısındaki Tankwa Ulusal Parkı ise bu sıcak noktanın en iyi korunan bölgelerinden biri olarak biliniyor. Biyolojik çeşitlilik sıcak noktası, en az 1500 endemik bitki türüne sahip olup, bitki örtüsünün yüzde 70'inden fazlasını kaybetmiş olan, tehdit altındaki ekolojik bölgeleri tanımlamak için kullanılıyor.