Duran'dan 12 Eylül Darbesinin 45'inci Yılı Mesajı

Burhanettin Duran, 12 Eylül 1980 darbesinin 45'inci yıl dönümünde demokrasi, hukuk ve özgürlüğe vurgu yaptı.

Yayın Tarihi: 12.09.2025 20:35
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, 12 Eylül 1980 askeri darbesinin 45'inci yıl dönümünde yaptığı paylaşımda, darbenin toplumsal hafızada bıraktığı derin izlere dikkat çekti.

Duran'ın paylaşımı

Duran, askeri darbenin 45'inci yıl dönümüne ilişkin NSosyal'deki hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Türk demokrasi tarihine kara bir leke olarak geçen bu darbe, millet iradesini hiçe saydı, siyaseti askıya aldı, milyonlarca insanın hayatını derinden etkiledi. Darbe, sadece demokrasiyi ve siyaseti değil, toplumsal hafızayı, özgürlükleri ve adalet duygusunu da yaraladı. Milletimizin ortak hafızasında derin izler bırakan bu acı tecrübe, bizlere daima şu gerçeği hatırlatıyor: Demokrasi, hukuk, özgürlük, birliğimiz ve beraberliğimiz, sahip olduğumuz en kıymetli hazinelerimizdendir. 15 Temmuz'da olduğu gibi bundan sonra da milletçe vatanımıza sahip çıkmaya, demokrasimize yönelik her türlü tehdidin karşısında sarsılmaz bir iradeyle durmaya devam edeceğiz."

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözleri

Duran paylaşımında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın şu sözlerinin yer aldığı bir video paylaştı:

"Bugün 12 Eylül. Bu tarih, hepimiz için takvim yapraklarındaki 365 sayfadan biri olmanın çok ötesinde anlamlara sahiptir. Türkiye, bir 12 Eylül sabahı gözlerini silahların gölgesi altında açmıştır. Köşe başlarında mevzilenmiş tanklar, sokakları kapatmış askerler, tanıdık bir felaketin habercisi gibiydi. Türkiye, bir askeri darbeye daha maruz kalmıştı. Darbe yılları, ülkemizin gözaltına alınıp en ağır işkencelerden geçirilen insanlarının acısıyla kavrulduğu bir dönemi ifade ediyor.

22 yaşında bir genç Mustafa Pehlivanoğlu, darağacına yürüdü. Ailesi infazdan üç gün sonra çocuklarını ziyarete geldiklerinde idam edildiğini öğrendiler. Mustafa'dan geriye şu satırlar kaldı: 'Sevgili anneciğim ve babacığım, sizler beni bu yaşa kadar büyüttünüz ve yetiştirdiniz. Hakkınızı helal edin. Ben sizlerin bir evladınız olarak bugüne kadar Cenabıhakk'ın ve onun Resulü'nün, yüce Peygamberimizin yolundan ayrılmadım. Kader neyse onu çekeceğiz. Eğer benim günahım varsa Cenabıallah'ın huzurunda çekmeye hazırım. Yok bir yanlışlık sonucu ölümüme karar verenler, idam edenler Allah'tan bulsunlar. Anne, sizlerle helalleşmek isterdim fakat olmadı. Hakkım varsa hepinize helal olsun. Siz de helal edin. Nişanlıma da selam eder, Cenabıallah'ın mutlu bir yuva kurması için ona yardımcı olmasını dilerim.'"

Paylaşımda Duran, 12 Eylül'ün bıraktığı yaraların unutturulmaması gerektiğini vurgulayarak, demokrasinin ve hukuk düzeninin korunmasına dair çağrısını yineledi.

