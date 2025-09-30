Duran'dan Aksaray Trafik Kazasında Şehit Olan 2 Jandarma İçin Taziye

İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Aksaray'da trafik kazasında şehit olan Jandarma Astsubay Çavuş Kemal Özgür ve Jandarma Uzman Çavuş Arif Özdemir için taziye mesajı yayımladı.

Yayın Tarihi: 30.09.2025 13:55
Güncelleme Tarihi: 30.09.2025 13:55
İletişim Başkanı Duran'dan taziye mesajı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Aksaray'daki trafik kazasında şehit olan Jandarma Astsubay Çavuş Kemal Özgür ve Jandarma Uzman Çavuş Arif Özdemir için başsağlığı diledi.

Paylaşılan açıklama

Duran, NSosyal hesabından paylaştığı mesajda şu ifadeleri kullandı:

Milletimizin başı sağ olsun. Adli bir olaya müdahale ederken görevli bulundukları devriye aracına sivil bir aracın çarpması sonucu şehit olan Jandarma Astsubay Çavuş Kemal Özgür ve Jandarma Uzman Çavuş Arif Özdemir'e Allah'tan rahmet, ailelerine, yakınlarına ve milletimize sabrıcemil niyaz ediyorum. Aziz şehitlerimizin mekanları cennet olsun.

