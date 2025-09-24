Duran'dan Fenerbahçe Beko'ya 38. Erkekler Cumhurbaşkanlığı Kupası Tebriği

İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Beşiktaş Gain'i 85-83 yenerek 38. Erkekler Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı kazanan Fenerbahçe Beko'yu NSosyal'den tebrik etti.

Yayın Tarihi: 24.09.2025 23:59
Güncelleme Tarihi: 24.09.2025 23:59
Tebrik ve teşekkür mesajı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, basketbolda düzenlenen mücadele sonucunda Beşiktaş Gain'i 85-83 mağlup ederek 38. Erkekler Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı kazanan Fenerbahçe Beko'yu tebrik etti.

Duran, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Beşiktaş Gain'i 85-83 mağlup ederek 38. Erkekler Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı kazanan Fenerbahçe Beko'yu kutluyorum. Her iki takıma ortaya koydukları mücadele için teşekkür ediyorum."

Mesajında Duran, hem şampiyon takımı tebrik ederek hem de finalde yer alan her iki ekibin performansına teşekkür etti.

