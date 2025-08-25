DOLAR
Duran'dan Gazze tepkisi: Nasır Hastanesi saldırısında 4'ü gazeteci 15 ölü

İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Nasır Hastanesi saldırısında 4'ü gazeteci en az 15 Filistinlinin yaşamını yitirmesine tepki gösterdi; İsrail'i soykırım ve basın saldırılarıyla suçladı.

Yayın Tarihi: 25.08.2025 16:04
Güncelleme Tarihi: 25.08.2025 16:04
Duran'dan Gazze ve Nasır Hastanesi saldırısına sert tepki

İletişim Başkanı Burhanettin Duran'dan yapılan açıklama

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, İsrail'in Gazze'de Nasır Hastanesi'ne düzenlediği saldırıda 4'ü gazeteci en az 15 Filistinlinin yaşamını yitirmesine ilişkin NSosyal hesabından paylaşımda bulundu.

İsrail'in insanlık ve savaş suçlarına bir yenisini daha eklediğini belirten Duran, basın özgürlüğü ve insanlık değerlerinin, soykırımın gölgesinde, masumların acı çığlıkları arasında bir kez daha hedef alındığını ifade etti.

"Hiçbir insani ve hukuki ilkeyi gözetmeksizin zulümlerini sürdüren İsrail, gazetecilere yönelik sistematik saldırılarıyla gerçeğin duyurulmasını engelleyebileceği yanılgısı içindedir. Abluka ve soykırım altında bir milleti yok etme peşindedir."

"Vicdan sahibi herkesin, uluslararası toplumun ve kuruluşların artık daha yüksek ses çıkarması, bu insanlık tarihine kara sayfa olarak yazılan soykırımı bir an önce durdurması gerekmektedir. İnsanlık artık bu ağır vebali taşıyamayacak duruma gelmiştir."

"Katledilen basın mensuplarına ve Filistinli kardeşlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Canları pahasına Gazze'deki zulmü dünyaya duyurmaya çalışan tüm basın mensuplarını saygıyla selamlıyorum."

