Duran'dan Mete Tunçay için başsağlığı mesajı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı duyurdu

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, siyaset bilimci ve tarih profesörü Prof. Dr. Mete Tunçay için başsağlığı mesajı yayımladı.

Duran, NSosyal'deki hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi: “Türk siyaset bilimi ve tarih alanında akademik çalışmalarıyla tanınan siyaset bilimci, yazar ve tarih profesörü Prof. Dr. Mete Tunçay'ın vefatını üzüntüyle öğrendim. Kendisine Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı diliyorum.”

Mesaj, akademi ve kamuoyunda Mete Tunçay'ın anısına yönelik taziye dileklerini aktarıyor.