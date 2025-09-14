Duran'dan Milli Takım'a Tebrik: EuroBasket 2025'te Gümüş Madalya

İletişim Başkanı Burhanettin Duran, EuroBasket 2025'te gümüş madalya kazanan A Milli Erkek Basketbol Takımı'nı NSosyal üzerinden kutladı.

Yayın Tarihi: 14.09.2025 23:23
Güncelleme Tarihi: 14.09.2025 23:23
Duran'dan Milli Takım'a Tebrik: EuroBasket 2025'te Gümüş Madalya

Duran'dan A Milli Takım'a kutlama: EuroBasket 2025'te gümüş madalya

İletişim Başkanı Burhanettin Duran'dan tebrik mesajı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, 2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası (EuroBasket 2025) finalinde ikinci olarak gümüş madalya kazanan A Milli Erkek Basketbol Takımını kutladı.

Duran, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, FIBA 2025 Avrupa Şampiyonası'nda ikinci olan A Milli Erkek Basketbol Takımını gönülden kutladığını belirterek, şunları kaydetti:

Milli Takımımızın gösterdiği azim, inanç ve mücadele, milletçe hepimizin göğsünü kabarttı. Bu tarihi yolculukta bizlere yaşattığınız gurur, mutluluk ve coşku için teşekkürler 12 Dev Adam. Ay yıldızlı formayı sahada yürekle, kararlılıkla ve büyük bir onurla taşıdınız. 86 milyon olarak her daim yanınızdayız. Bu aziz bayrağı daha nice zaferlerle dalgalandıracağınıza inancımız tam.

