Duran'dan Netanyahu'ya Sert Tepki: 1915 Açıklamaları 'İkiyüzlülük'

İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Netanyahu'nun 1915 mesajını Gazze'deki iddialarla ilişkilendirerek eleştirdi

İletişim Başkanı Burhanettin Duran, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun 1915 olaylarına ilişkin açıklamalarına sosyal medyadan tepki gösterdi.

Duran, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeye yer verdi: "Gazze'de binlerce masumun sistematik bir soykırıma tabi tutulduğu, çocuklar, yaşlılar ve kadınların atılan bombalar ve açlık nedeniyle can verdiği bir dönemde, soykırımın baş sorumlusu Netanyahu'nun 1915 olaylarına yönelik açıklamaları, tarihi ve hukuku istismar eden açık bir ikiyüzlülüktür."

Duran, açıklamasında ayrıca Gazze'de yaşananların uluslararası hukuk açısından soykırımın tüm unsurlarını taşıdığını vurguladı.

On binlerce sivilin öldürülmesi, temel yaşam kaynaklarının sistematik biçimde yok edilmesi ve kitlesel göçe zorlama gibi suçların dünyanın gözleri önünde açık bir şekilde işlendiğini belirten Duran, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu suçları gerçekleştiren bir ismin, tarihe dair hüküm vermesinin hiçbir karşılığı yoktur. Uluslararası toplumun vicdanında zaten mahkum olan Netanyahu ve katliam şebekesinin uluslararası mahkemelerde en ağır cezayı alması için Türkiye olarak tüm alanlarda çabalarımızı sürdüreceğiz."