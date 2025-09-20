Duran'dan Özgür Özel'e Tepki: 'Erdoğan'ın Diplomasi Tecrübesi Sorgulanamaz'

İletişim Başkanı'ndan sert yanıt

"CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın diplomatik temaslarına ilişkin açıklamaları apaçık bir akıl tutulmasıdır." diyen Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, söz konusu eleştirileri sosyal medya üzerinden değerlendirdi.

Duran, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, uluslararası sistemde etkin lider eksikliğinin öne çıktığı bir dönemde Türkiye'nin dünyanın en tecrübeli liderlerinden birisine sahip olduğunu vurguladı. "Küresel ve bölgesel jeopolitiğin derin sarsıntılar yaşadığı günümüzde Cumhurbaşkanımız ülkemizin hak ve menfaatlerini sonuna kadar korumakta ve dünyanın neresinde olursa olsun haksızlıklara karşı çıkarak mazlumlara destek vermektedir."

Duran, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın her yıl olduğu gibi bu yıl da Birleşmiş Milletler Genel Kurulunun açılışı için New York'a gideceğini, BM Genel Kurulunda yapacağı hitabın yanı sıra çok sayıda ikili ve çok taraflı görüşme yapacağını ve ardından Washington'da ABD Başkanı Donald Trump ile bir görüşme gerçekleştireceğini hatırlattı.

"Türkiye ile ABD arasındaki gündem başlıkları milli menfaatlerimiz doğrultusunda yürütülmektedir." ifadesini kullanan Duran, Özel'in son günlerdeki iddialarını ise dış politika gerçekliğine aykırı ve manipülatif bulduğunu belirtti.

Duran son olarak, "Bu aşamada kendisine tavsiyemiz, muhataplarının bile övgüyle bahsettiği Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın engin diplomasi tecrübesini ve ülkemizin menfaatlerini nasıl koruyup geliştirdiğini takip ederek tecrübe kazanmasıdır." diyerek Özel'e nasihatte bulundu.