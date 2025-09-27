Duran'dan Preveze Deniz Zaferi ve Deniz Kuvvetleri Günü Mesajı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı'nın paylaşımı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, 27 Eylül Preveze Deniz Zaferi'nin yıl dönümünü ve Deniz Kuvvetleri Günü'nü kutladı.

Duran, sosyal hesabından yaptığı paylaşımda, 487 yıl önce Barbaros Hayreddin Paşa komutasındaki kahraman leventlerin Akdeniz'in kaderini değiştiren büyük bir zafer kazanarak, Türk milletinin denizlerdeki kudretini tüm dünyaya ilan ettiğini vurguladı.

Preveze Deniz Zaferi'nin sadece bir askeri başarı olmadığını; milletin bağımsızlık iradesinin, cesaretinin ve stratejik vizyonunun en güçlü sembollerinden biri olduğunu belirten Duran, şu değerlendirmeyi paylaştı:

"Bugün de Türkiye, geçmişinden aldığı bu ilhamla denizlerdeki varlığını güçlendirmekte, mavi vatanımıza sahip çıkma kararlılığını sürdürmektedir. Akdeniz'den Karadeniz'e, Ege'den dünya denizlerine uzanan bu miras, ülkemizin jeopolitik konumunu ve küresel vizyonunu daha da pekiştirmektedir. Türkiye Yüzyılı'nda denizlerde barış, güvenlik ve adalet için kararlılıkla çalışmaya devam ederken, Barbaros Hayreddin Paşa ve kahraman leventlerimizi rahmet, minnet ve şükranla yad ediyoruz. Onların bıraktığı bu şanlı miras, geleceğe yürüyüşümüzde en büyük güç kaynağımız olmaya devam edecektir."

Duran, mesajında Türk denizciliğinin mirasına vurgu yaparak, ülkenin denizlerdeki varlığını ve stratejik hedeflerini sürdürme kararlılığını yineledi.