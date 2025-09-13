İletişim Başkanı Duran'dan Sakarya Zaferi'nin 104. yıl dönümü mesajı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Sakarya Meydan Muharebesi'nin 104. yıl dönümüne ilişkin bir mesaj yayımladı.

Mesajın içeriği

Duran, NSosyal hesabından paylaştığı açıklamada zaferi 22 gün, 22 gece süren bir destan ve bir milletin kahramanlık öyküsü olarak nitelendirdi. Konuşmasında vurguladığı temel noktaları şu şekilde aktardı:

"Her taşına kan, her gecesine dua karıştı Sakarya'nın. Sadece bir meydan muharebesi değil, bir milletin yeniden doğuşunun simgesi oldu bu zafer.... Bugün bizlere düşen, o kahramanların emaneti olan vatanımızı aynı azimle, aynı inançla korumak ve gelecek nesillere en güçlü şekilde taşımaktır. Bağımsızlığımızın en güçlü nişanelerinden biri olan Sakarya Zaferi'nin 104. yıl dönümünde Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, Milli Mücadele'nin tüm kahramanlarını, aziz şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmetle ve saygıyla anıyorum. Sakarya Zaferi kutlu olsun."

Mesaj, Sakarya Zaferi'nin bağımsızlık ve milletin yeniden doğuşundaki yerini vurgulayarak, gelecek nesillere aktarılması gerektiği çağrısı ile son buldu.