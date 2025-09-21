Duran: Erdoğan 23 Eylül'de BM Genel Kurulu'nda 'Dünya 5'ten Büyüktür' Vizyonunu Yenileyecek

İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Erdoğan'ın 23 Eylül'de BM Genel Kurulu'nda 'Dünya 5'ten büyüktür' vizyonunu yineleyeceğini ve mazlum coğrafyaların sesi olacağını duyurdu.

Yayın Tarihi: 21.09.2025 21:08
Güncelleme Tarihi: 21.09.2025 21:08
Duran: Erdoğan 23 Eylül'de BM Genel Kurulu'nda 'Dünya 5'ten Büyüktür' Vizyonunu Yenileyecek

Duran: Erdoğan 23 Eylül'de BM Genel Kurulu'nda Küresel Adalet Vizyonunu Dile Getirecek

İletişim Başkanı Burhanettin Duran'dan açıklama: 'güçlünün değil haklının yanında duran bir vizyon'

İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 23 Eylül'de Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'nda yapacağı konuşmaya ilişkin paylaşımda bulundu.

Duran, NSosyal hesabından paylaştığı mesajda, 'Sayın Cumhurbaşkanımızın daha önceki BM Genel Kurulu hitaplarında olduğu gibi 23 Eylül'de de güçlünün değil haklının yanında duran bir vizyonun, küresel sisteme yeni bir yol haritası sunuşuna tanıklık edeceğiz.' ifadelerini kullandı.

Paylaşımında Erdoğan'ın BM kürsüsünden insanlığın ortak vicdanını yeniden dile getireceğini belirten Duran, bu sesin Filistin'den Afrika'ya, Karabağ'dan Ukrayna'ya kadar tüm mazlum coğrafyaların sesi, adaletin ve hakkaniyetin haykırışı olacağını vurguladı.

Duran, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın daha önceki konuşmalarına atıfla şu ifadeleri paylaştı: 'Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, özellikle insani krizlerin çözümünün, Güvenlik Konseyi'nin veto yetkisini haiz ülkelerin insafına bırakılmasının hiçbir izahının olmadığı ve bu acı gerçeği bundan 12 yıl önce BM kürsüsünden \'Dünya 5'ten büyüktür\' diyerek ilan etmişti.'

'Bu bakımdan, Sayın Cumhurbaşkanımızın \'Dünya beşten büyüktür\' ifadesi bir slogan değil; yeni bir küresel adalet düzeninin manifestosu niteliğindedir. Bu çağrı, sadece Türkiye'nin değil, insanlığın geleceğinin, barışın ve vicdanın çağrısı olarak yerini almıştır,' sözleriyle Duran, Erdoğan'ın BM'deki duruşunu ve mesajının kapsamını özetledi.

Paylaşıma eklenen videoda ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın BM Genel Kurulu'ndaki önceki konuşmalarından bazı kesitler yer alıyor.

İLGİLİ HABERLER

Kademeli Emeklilik 2027: İsa Karakaş Tarih ve Formülü Açıkladı

5.000 TL Doğum Yardımı Yatacak — Gözler Aile Bakanlığı'nda

Süt Fiyatlarına Yeni Ayar: Çiğ Süt Tavsiye Fiyatı 19,60 TL

Türkiye Finans'tan Velilere: 1 Milyon TL'ye Vade Farksız Taksit ve Binlerce TL Bonus

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Duran: Erdoğan 23 Eylül'de BM Genel Kurulu'nda 'Dünya 5'ten Büyüktür' Vizyonunu Yenileyecek
2
Fethiye'de Otomobilin Çarptığı Bisiklet Sürücüsü Ağır Yaralandı
3
Erdoğan New York'ta: BM 80. Genel Kurulu için ABD'ye Geldi
4
Cevdet Yılmaz: İngiltere, Kanada ve Avustralya Filistin Devleti'ni Tanıdı
5
Netanyahu: Golan Tepeleri'nden Vazgeçmeyiz — Suriye ile Güvenlik Görüşmeleri Sürüyor
6
Joseph Avn: "Çocuklarımızın kanı döküldükçe İsrail ile barış olamaz"
7
Nijerya Sokoto'da Tekne Faciası: 10 Kişi Öldü

5.000 TL Doğum Yardımı Yatacak — Gözler Aile Bakanlığı'nda

Tekfen Vakfı 2025-2026 Burs Başvuruları: 22 Eylül'de Başlıyor

Garanti BBVA'dan Eylül Fırsatı: Prim İadesiyle 5.000 TL'ye Varan Bonus

Akbank'tan Emeklilere Rekor Promosyon: 30.000 TL'ye Kadar Nakit Fırsatı (Eylül 2025)

İstanbul İcra İhalelerinde Toyota C-HR ve Nissan Juke Uygun Fiyatla Satışta

Süt Fiyatlarına Yeni Ayar: Çiğ Süt Tavsiye Fiyatı 19,60 TL

Adana ve Antalya'da Cebinizi Sarsan Zamlar: Ekmek, Ulaşım ve Kreş Ücretlerinde Yeni Düzenleme

Ziraat Bankası'ndan Rekor Promosyon: Eğitim Personeline 81.500 TL + 1.000 TL

Türkiye Finans'tan Velilere: 1 Milyon TL'ye Vade Farksız Taksit ve Binlerce TL Bonus

EYT Uyarısı: 2026'ya Erteleyenleri Bekleyen Maaş Şoku

Kademeli Emeklilik 2027: İsa Karakaş Tarih ve Formülü Açıkladı

TCMB'den Esnafa Müjde: Banka Kartı POS Komisyonu %1,04'e Düştü