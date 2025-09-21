Duran: Erdoğan 23 Eylül'de BM Genel Kurulu'nda 'Dünya 5'ten Büyüktür' Vizyonunu Yenileyecek

Duran: Erdoğan 23 Eylül'de BM Genel Kurulu'nda Küresel Adalet Vizyonunu Dile Getirecek

İletişim Başkanı Burhanettin Duran'dan açıklama: 'güçlünün değil haklının yanında duran bir vizyon'

İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 23 Eylül'de Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'nda yapacağı konuşmaya ilişkin paylaşımda bulundu.

Duran, NSosyal hesabından paylaştığı mesajda, 'Sayın Cumhurbaşkanımızın daha önceki BM Genel Kurulu hitaplarında olduğu gibi 23 Eylül'de de güçlünün değil haklının yanında duran bir vizyonun, küresel sisteme yeni bir yol haritası sunuşuna tanıklık edeceğiz.' ifadelerini kullandı.

Paylaşımında Erdoğan'ın BM kürsüsünden insanlığın ortak vicdanını yeniden dile getireceğini belirten Duran, bu sesin Filistin'den Afrika'ya, Karabağ'dan Ukrayna'ya kadar tüm mazlum coğrafyaların sesi, adaletin ve hakkaniyetin haykırışı olacağını vurguladı.

Duran, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın daha önceki konuşmalarına atıfla şu ifadeleri paylaştı: 'Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, özellikle insani krizlerin çözümünün, Güvenlik Konseyi'nin veto yetkisini haiz ülkelerin insafına bırakılmasının hiçbir izahının olmadığı ve bu acı gerçeği bundan 12 yıl önce BM kürsüsünden \'Dünya 5'ten büyüktür\' diyerek ilan etmişti.'

'Bu bakımdan, Sayın Cumhurbaşkanımızın \'Dünya beşten büyüktür\' ifadesi bir slogan değil; yeni bir küresel adalet düzeninin manifestosu niteliğindedir. Bu çağrı, sadece Türkiye'nin değil, insanlığın geleceğinin, barışın ve vicdanın çağrısı olarak yerini almıştır,' sözleriyle Duran, Erdoğan'ın BM'deki duruşunu ve mesajının kapsamını özetledi.

Paylaşıma eklenen videoda ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın BM Genel Kurulu'ndaki önceki konuşmalarından bazı kesitler yer alıyor.