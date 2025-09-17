Duran, Menderes, Zorlu ve Polatkan'ı İdamlarının 64. Yılında Andı

İletişim Başkanı Burhanettin Duran, 64. yılında Adnan Menderes, Fatin Rüştü Zorlu ve Hasan Polatkan'ı rahmetle andı; darbeleri ve vesayeti lanetledi.

Yayın Tarihi: 17.09.2025 16:44
Güncelleme Tarihi: 17.09.2025 16:44
Duran, Menderes, Zorlu ve Polatkan'ı İdamlarının 64. Yılında Andı

Duran, Menderes, Zorlu ve Polatkan'ı İdamlarının 64. Yılında Andı

NSosyal paylaşımıyla anma

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, 64 yıl önce idam edilen Başbakan Adnan Menderes ile bakanlar Hasan Polatkan ve Fatin Rüştü Zorlu'yu rahmetle andı. Duran, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"Merhum Başbakan Adnan Menderes, Dışişleri Bakanı Fatin Rüştü Zorlu ve Maliye Bakanı Hasan Polatkan'ı Türk demokrasi tarihinin kara lekelerinden 1960 Askeri Darbesi sonrası haksız yere idam edilişlerinin 64. yılında rahmetle ve minnetle yad ediyorum. Milletimizin iradesine kasteden her türlü darbeyi ve vesayeti lanetliyorum. Adnan Menderes ve dava arkadaşlarının demokrasi ve vatan uğruna verdikleri onurlu mücadeleleri ve bu uğurda ödedikleri ağır bedel, tarihimizin hafızasında daima canlı kalacaktır. Ruhları şad, mekanları cennet olsun."

Duran, paylaşımında darbeler ve vesayet düzenine tepki göstererek, Menderes ve arkadaşlarının mücadelesinin tarih boyunca hatırlanacağını vurguladı.

