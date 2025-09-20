Duran New York'ta: 'Uluslararası Sistemde Adalet Arayışı' ve BM Reformu Çağrısı

New York'ta 'Uluslararası Sistemde Adalet Arayışı' paneli: Duran'dan BM reformu çağrısı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığınca, New York Türkevi'nde BM 80. Genel Kurulu marjında düzenlenen 'Uluslararası Sistemde Adalet Arayışı: Krizlerden Küresel Düzenin Yeniden İnşasına' başlıklı panelde, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran video mesajla katıldı.

Duran'ın video mesajı

Mesajında Birleşmiş Milletler'in 1945'ten bu yana küresel barış ve güvenlik ile uluslararası işbirliğinin geliştirilmesi alanlarında önemli başarılara imza attığını belirten Duran, Türkiye'nin BM'nin temsil ettiği değerlerin ve çok taraflılık ilkesinin güçlü bir destekçisi olduğunu vurguladı.

'Daha adil, daha eşit, daha barışçıl ve daha istikrarlı bir dünya düzeninin tesisi için her platformda yoğun gayret gösteriyoruz.' ifadelerini kullanan Duran, Birleşmiş Milletler sisteminin daha iyi işlemesine yönelik atılan adımları desteklediklerini söyledi.

Mevcut sistemin sınamaları ve reform gerekliliği

Duran, 2. Dünya Savaşı sonrası şekillenen BM yapısının günümüzün dinamik ve karmaşık dünyasını yansıtmakta yetersiz kaldığını belirtti. Son dönemde uluslararası sistemin çeşitli sınamalarla karşı karşıya olduğunu, bu sınamaların sistemin iyi bir sınav veremediğini ortaya koyduğunu ifade etti.

Duran, sözlerine şu örnekleri ekledi: başta Orta Doğu olmak üzere devam eden çatışmalar, milyonları yerinden eden göç dalgaları, iklim krizi ile İslam karşıtlığı ve etnik-dinsel ayrımcılık gibi sorunların uluslararası sistemin önünde ciddi sınamalar oluşturmaya devam ettiğini kaydetti.

Son 2 yıldır İsrail'in Gazze'de neden olduğu trajedi ve yıkımın, mevcut yapının ne derece adaletsiz ve çarpık işlediğinin en acı örneklerinden biri olduğunu vurgulayan Duran, 'İsrail'in işgal politikaları, işlediği savaş suçları ve insanlığa karşı suçlar karşısında Birleşmiş Milletler, kuruluş misyonunu ifa etmekte yetersiz kalmış, giderek işlevsizleşen hantal bir yapıya dönüşmüştür.' dedi.

Duran, BM Güvenlik Konseyi daimi üyelerinin veto yetkisi ve adil temsil eksikliği nedeniyle karar alınamadığını, bunun da örgütün krizler karşısında hareketsiz kalmasına yol açtığını belirterek, BM'nin çağın gereklerine uygun bir küresel düzene uyum sağlayabilmesi için ciddi reformlara ihtiyacı olduğunun altını çizdi.

Adalet vurgusu ve Türkiye'nin rolü

Duran, BM reformu tartışmalarıyla eş zamanlı olarak ele alınması gereken kilit kavramın adalet olduğunu söyledi ve panelin ana başlığını bu nedenle 'Uluslararası Sistemde Adalet Arayışı' olarak belirlediklerini açıkladı.

'Biz, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın "daha adil bir dünya mümkün" şiarıyla hareket ediyoruz ve bunu sağlamak için de Türkiye olarak sorumluluğumuzu yerine getirmeye çalışıyoruz.' diyen Duran, Türkiye'nin barış ve güvenlik, kalkınma ve insan hakları alanlarındaki katkılarına dikkat çekti.

Duran, Türkiye'nin reform çağrılarının mazlum ve mağdur halkların ve küresel vicdanın sesi haline geldiğini belirterek, 'Güçlünün haklı olduğu değil, haklının güçlü olduğu bir sistemin inşası' için çalışmalarını sürdüreceklerini ifade etti.

'Krizlerden ders çıkaramayan bir yapının uzun süre ayakta kalamayacağını' söyleyen Duran, 'Bugün bizim görevimiz, krizlerin yarattığı yıkımları adalet temelinde kalıcı çözümlere dönüştürmektir.' diyerek sözlerini tamamladı. Adaletin yokluğunda barışın sağlanamayacağını ve sürdürülebilir bir geleceğin inşa edilemeyeceğini vurgulayan Duran, Türkiye'nin bu vizyonla adalet merkezli bir küresel düzenin inşasına katkı sunduğunu belirtti.