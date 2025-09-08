Duran: Orta Vadeli Program 2026-2028, Türkiye Yüzyılı Yol Haritası

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, 2026-2028 dönemini kapsayan Orta Vadeli Program (OVP) ile ekonomik istikrar, sürdürülebilir büyüme ve toplumsal refah için güçlü adımlar atıldığını bildirdi.

Programın öncelikleri ve hedefleri

Duran, programın yatırım, üretim ve ihracat odaklı bir stratejiyi öne çıkardığını vurgulayarak, büyüme hedeflerine ilişkin şu bilgileri paylaştı: 2026 yılında yüzde 3,8, 2027 yılında yüzde 4,3 ve 2028 yılında yüzde 5 büyüme hedefleniyor.

Enflasyonla kararlı mücadele edilerek tek haneli seviyelere kalıcı olarak inmesi, fiyat istikrarının sağlanması, mali disiplinin güçlendirilmesi ve yapısal reformlarla Türkiye ekonomisinin daha dirençli hale getirileceği belirtildi.

"Orta Vadeli Program, Türkiye Yüzyılı vizyonu ile uyumlu, güçlü, istikrarlı ve sürdürülebilir bir gelecek için milletimizin yol haritasıdır."

Duran, program kapsamındaki dönüşümün tarımdan enerjiye, ihracattan turizme, üretimden arz güvenliğine, gayrimenkulden perakendeye kadar geniş bir alana yayıldığını ve bu vizyonun ekonomik olduğu kadar çevresel ve sosyal açıdan da daha adil ve kapsayıcı bir kalkınmayı hedeflediğini kaydetti.

Son olarak, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde Türkiye'yi daha güçlü bir geleceğe taşımaya devam edeceklerini ifade eden Duran, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz tarafından açıklanan 2026-2028 Orta Vadeli Programın ülke ve millet için hayırlara vesile olmasını dileyip, emeği geçenlere teşekkür etti.