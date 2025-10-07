Duran, Şehit Basın Ataşesi Çetin Görgü'yü 34'üncü Yılında Andı

Atina Büyükelçiliği Basın Ataşesi anması

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, vefatının 34'üncü yılında Atina Büyükelçiliğimiz Basın Ataşesi Çetin Görgü'yü andı.

Duran, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Türkiye'nin yurt dışındaki diplomatlarını ve temsilcilerini hedef alan hain saldırılar, milletimizin hafızasında derin izler bırakmıştır. Henüz 28 yaşındayken 7 Ekim 1991'de Atina'da \"17 Kasım\" terör örgütü tarafından şehit edilen Atina Büyükelçiliğimiz Basın Ataşesi Çetin Görgü'yü, tüm şehit diplomatlarımızla birlikte rahmetle, minnetle ve duayla yad ediyorum."

7 Ekim 1991 tarihinde, henüz 28 yaşındayken Atina'da şehit edilen Çetin Görgü için Duran'ın paylaşımında rahmet, minnet ve dua dilekleri vurgulandı.