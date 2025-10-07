Duran, Şehit Basın Ataşesi Çetin Görgü'yü 34'üncü Yılında Andı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, 7 Ekim 1991'de Atina'da şehit edilen Basın Ataşesi Çetin Görgü'yü vefatının 34'üncü yılında andı.

Yayın Tarihi: 07.10.2025 20:52
Güncelleme Tarihi: 07.10.2025 20:52
Atina Büyükelçiliği Basın Ataşesi anması

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, vefatının 34'üncü yılında Atina Büyükelçiliğimiz Basın Ataşesi Çetin Görgü'yü andı.

Duran, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Türkiye'nin yurt dışındaki diplomatlarını ve temsilcilerini hedef alan hain saldırılar, milletimizin hafızasında derin izler bırakmıştır. Henüz 28 yaşındayken 7 Ekim 1991'de Atina'da \"17 Kasım\" terör örgütü tarafından şehit edilen Atina Büyükelçiliğimiz Basın Ataşesi Çetin Görgü'yü, tüm şehit diplomatlarımızla birlikte rahmetle, minnetle ve duayla yad ediyorum."

7 Ekim 1991 tarihinde, henüz 28 yaşındayken Atina'da şehit edilen Çetin Görgü için Duran'ın paylaşımında rahmet, minnet ve dua dilekleri vurgulandı.

