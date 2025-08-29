DOLAR
Duran: Türk Savunma Sanayisinin Yükseliş Hikayesi Paneli

İletişim Başkanı Burhanettin Duran, ‘‘Köklerden Ufuklara Türk Savunma Sanayisinin Yükseliş Hikayesi’’ tanıtımı ve panelinde Türkiye'nin savunma sanayindeki başarısını vurguladı.

Yayın Tarihi: 29.08.2025 16:06
Güncelleme Tarihi: 29.08.2025 16:06
İletişim Başkanı Burhanettin Duran, "Türkiye, savunma sanayisinde köklerinden aldığı ilhamla ufuklara yürüyen büyük bir başarı hikayesi yazıyor." ifadesini kullandı.

Kitap tanıtımı ve panel

Duran, NSosyal paylaşımında, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığınca hazırlanan "Köklerden Ufuklara Türk Savunma Sanayisinin Yükseliş Hikayesi" kitabının tanıtım programı ile panelinin; Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, kamu ve özel sektör temsilcileri ile ulusal ve uluslararası medya mensuplarının katılımıyla gerçekleştirildiğini anımsattı.

Duran, etkinlikteki değerlendirmesinde şu ifadelere yer verdi: "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın ifadeleriyle 'Türkiye'nin savunma sanayi ürünleri dünya piyasalarına mührünü vuruyor.'"

Duran, "Kendi göbeğimizi kendimiz keseceğiz" anlayışıyla başlatılan bu sürecin, bugün milli savunma sanayimizin gurur tablolarıyla dünyaya ilan edildiğini belirtti ve "Türkiye Yüzyılı" ifadesinin bu alandaki güçlü tezahürlerine işaret etti.

Programda emeği geçenlere teşekkür eden Duran, Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, konuşmacılar ve katılımcılara şükranlarını sundu ve kitabın ile panelin ülke ve millet için hayırlara vesile olmasını diledi.

