Duran: Türkiye ve Somali Arasında Stratejik İletişimi Güçlendireceğiz

İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Somali Bakan Abdulkadir Muhammed Nur'u kabul ederek Türkiye-Somali stratejik iletişimini güçlendirme kararlılığını vurguladı.

Yayın Tarihi: 16.09.2025 16:46
Güncelleme Tarihi: 16.09.2025 16:46
Duran: Türkiye ve Somali Arasında Stratejik İletişimi Güçlendireceğiz

Duran: Türkiye ve Somali Arasında Stratejik İletişimi Güçlendireceğiz

İletişim Başkanlığında kabul ve mesaj

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Somali Limanlar ve Deniz Ulaştırma Bakanı Abdulkadir Muhammed Nur'u İletişim Başkanlığında ağırladı. Duran, görüşmeye ilişkin açıklamasını NSosyal hesabından paylaştı.

"İki dost ve kardeş ülke olan Türkiye ve Somali arasındaki ilişkileri, birçok alanda olduğu gibi stratejik iletişimde de güçlendirmeye devam edeceğiz."

Duran, görüşmeye ilişkin şunları kaydetti: "Tarihsel bağlara ve köklü bir geçmişe sahip olduğumuz Somali halkıyla dayanışmamız, işbirliklerimizin ve ortak geleceğimizin inşasında en güçlü dayanağımız olacaktır. Sayın Bakana ziyaretlerinden dolayı teşekkür ediyorum."

