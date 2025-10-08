Duran: Yerli ve Milli Mecralarla Dijitalde Güvenli ve Adil İletişim Sağlanacak

Duran: Yerli ve milli mecralarla dijitalde güvenli ve adil iletişim sağlanacak

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, "1. Hukuk ve Teknolojide Yeni Ufuklar Uluslararası Sempozyumu" açılış konuşmasında dijitalleşmenin hukukunu ve etkilerini ele almanın önemine vurgu yaptı. Sempozyum, Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesinde "Sosyal Medyada Yapay Zeka Kullanımının Hukuki Yönü" temasıyla düzenlendi.

Sempozyumda dijitalleşme ve hukuk

Duran, dijitalleşmenin hayatı baştan aşağı değiştirdiğini ve yeni meydan okumalar getirdiğini belirterek bu dönüşümün hukuk çerçevesinde derinlemesine tartışılması gerektiğini söyledi. İnsanların artık dijital üzerinden daha fazla iletişim kurduğunu hatırlatan Duran, dünya genelinde 5,5 milyardan fazla insanın internet kullandığını ifade etti.

Sosyal medya, algı ve derinlemesine etkiler

Duran, sosyal medyanın bilgi akışı ve toplumsal etkileşimi hızla değiştirdiğini belirtti: "Hem ülkemizde hem dünyada iletişim biçimleri, bilgi akışı ve toplumsal etkileşim süreçleri hızla değişiyor. Bu değişime adapte olmak, aynı zamanda bu değişimi de yönetmek durumundayız."

Teknolojik ilerlemelerin yarattığı "yanılsama alanı"na dikkat çeken Duran, deepfake içerikler, büyük verinin yasadışı kullanımı ve dijital platformların sınırlarının algı oluşturduğunu ve bunun yargılara dönüştüğünü vurguladı.

Aileler, çocuklar ve sosyal izolasyon

Duran, sosyal medyanın yol açtığı kaosun en kırılgan gruplar üzerinde ağır etkileri olduğunu belirterek kontrolsüz ekran süresi, dijital zorbalık ve yanlış bilgilendirmenin psikososyal sağlığı olumsuz etkileyebileceğini söyledi. "Açıkçası ailelerde sosyal izolasyon olgusu da halihazırda tecrübe ediliyor," dedi.

Yankı odaları ve filtre balonlarının kutuplaşmayı derinleştirdiğine dikkat çeken Duran, siyasetin de bu kutuplaşmayla zehirlenmesinin toplumsal öfkeler ve yeni sorunlar doğurduğunu kaydetti.

Dezenformasyonla mücadele

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı bünyesindeki Dezenformasyonla Mücadele Merkezine değinen Duran, "2022 yılından bu yana sadece bizim merkezimizde 2 bin 500'e yakın dezenformasyon ve algı operasyonunu tespit ettik ve ifşa ettik" sözleriyle Türkiye'nin dezenformasyona maruz kalan ülkeler arasında olduğunu vurguladı.

Duran ayrıca kişisel verilerin işlenmesinin hem bireysel hem ulusal güvenlik açısından kritik olduğunu belirtti ve sosyal medya şirketlerinin veri güvenliği ile mahremiyet ihlallerine defalarca şahit olunduğunu söyledi. Bu bağlamda, dezenformasyon ve manipülasyon örnekleri arasında Gazze saldırılarına ilişkin sosyal medya manipulasyonuna dikkat çekti ve "Netanyahu ve katliam şebekesi" ifadesiyle sosyal medyanın savaş aracı olarak kullanılmasına işaret etti.

Yerli ve milli platformlar, düzenleyici adımlar

Duran, Türkiye'nin teknoloji politikalarında insan odaklı bir yaklaşımı benimsediğini belirterek, yerli ve milli platformların önemine vurgu yaptı. Duran, bağımsız ve özgün platform olan Next Sosyal'in kısa sürede 1 milyonu aştığını ve TRT tarafından hayata geçirilen uluslararası dijital platform tabii'nin 54 ülkede varlık gösterdiğini anımsattı.

Sempozyum vesilesiyle Duran, "Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Türkiye Yüzyılı vizyonuyla yerli ve milli platformları çeşitlendirme gayretimizi sürdüreceğiz" diyerek uluslararası alanda güvenli ve adil iletişim ekosistemi için çalışacaklarını belirtti.

Hukuki altyapı ve düzenlemeler

Dijital alandaki hızlı değişimin hukukla eş zamanlı düzenlenmesi gerektiğini kaydeden Duran, hukuki düzenlemelerin inovasyon ve güvenlik dengesini sağlamada, sosyal ağ sağlayıcılarının sorumluluklarını artırmada ve kullanıcı haklarını güçlendirmede temel teminat olduğunu söyledi.

Duran, Türkiye'de günlük erişimi 1 milyondan fazla olan yurt dışı kaynaklı sosyal ağ sağlayıcılarına temsilci atama zorunluluğu getiren 5651 sayılı Kanun'u hatırlattı. Ayrıca 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'nun platformların kullanıcı verisi işleme süreçlerinde kritik fonksiyon üstlendiğini vurguladı ve bu düzenlemelerin amacının dijital güvenliği sağlamak olduğunu belirtti.

Kapanış ve vurgu

Konuşmasını güçlü bir taahhütle sonlandıran Duran, "Bizler yerli ve milli mecralarımızı artırarak, dijital okuryazarlığını yaygınlaştırarak ve hukuki altyapımızı da güçlendirerek güvenli ve adil bir iletişim ekosistemi için elimizden gelen bütün gayreti göstereceğiz. Çünkü dijitalde de daha adil bir dünya mümkündür." değerlendirmesini yaptı.

