Dursun Ali Arslan, Gebze'de Son Yolculuğuna Uğurlandı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, geçirdiği rahatsızlık sonucunda 63 yaşında hayatını kaybeden Gebze Belediye Başkan Yardımcısı Dursun Ali Arslan, son yolculuğuna uğurlandı.

Arslan, geçen gece evinde kalp krizi geçirerek hastaneye kaldırılmış ancak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı. Cenaze töreni, Gebze Belediyesi bahçesinde düzenlendi.

Törende Arslan'ın özgeçmişi okunmasının ardından dua edildi. Gebze Kaymakamı Mehmet Ali Özyiğit, konuşmasında Arslan'ın devlet terbiyesi ve nezaketinin her zaman ön planda olduğunu vurguladı. Ayrıca, Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz de Arslan'ın iyilikseverliği ve yardımseverliği hakkında duygulandırıcı sözler sarf etti.

Yapılan konuşmaların ardından, cenaze teşkilatı tarafından Arslan'ın naaşı cenaze nakil aracına taşındı ve Gebze Çoban Mustafa Paşa Camii'ne götürüldü. Burada öğle vakti cenaze namazı kılındı.

Arslan, Pelitli Mezarlığı'ndaki aile kabristanlığına defnedildi. Cenaze namazına; Arslan'ın aile bireyleri, Kocaeli Valisi İlhami Aktaş, AK Parti Kocaeli Milletvekili Veysal Tipioğlu, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Gebze Kaymakamı Mehmet Ali Özyiğit, Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, siyasi parti temsilcileri, çalışma arkadaşları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

