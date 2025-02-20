Dursun Çiçek, CHP'nin Cumhurbaşkanı Adaylığı İçin Ön Seçimde Aday Olmak İstiyor

Eski CHP milletvekili Dursun Çiçek, Cumhurbaşkanı adaylığı için ön seçimde aday olacağını açıkladı ve destek arayışında olduğunu belirtti.

Yayın Tarihi: 20.02.2025 14:28
Güncelleme Tarihi: 20.02.2025 14:28
Dursun Çiçek, CHP'nin Cumhurbaşkanı Adaylığı İçin Ön Seçimde Aday Olmak İstiyor

Dursun Çiçek'ten CHP Adaylığı Açıklaması

Eski CHP İstanbul Milletvekili Dursun Çiçek, CHP'nin bir sonraki genel seçimlerdeki cumhurbaşkanı adayını belirlemek için yapacağı ön seçimde aday olma kararlılığını açıkladı. Çiçek, bu amaca yönelik olarak imza topladığını belirtti.

Ön Seçim Süreci ve Demokrasinin Önemi

CHP Grup Başkanlığını ziyarete giden Çiçek, Meclis'e girişinde gazetecilere verdiği demeçte, ön seçimde tek adayla gitmenin demokratik ve etik olmadığını vurgulayarak, "Tek adayla ön seçimi zorlamak, partimizi de seçimi de zora sokar." dedi. 2015 yılında İstanbul'daki ön seçimde 2. Bölge'de ikinci olduğunu hatırlatan Çiçek, bu süreçte İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile birlikte başka adayların da çıkacağını umduğunu belirtti.

İmza Toplama Çalışmaları

Çiçek, ön seçimde aday olabilmek için 20 milletvekilinin desteğini alması gerektiğini hatırlattı. Bu noktada milletvekilleriyle görüşmelerine devam ettiğini ifade ederek, "Yeterli imza sayısını bulacağız. Meclis'in kapalı olması süreci uzattı ama akşama kadar toplamayı bekliyoruz. Yoksa yarın da devam edeceğiz." şeklinde konuştu. Şu ana kadar 40 milletvekilinden 5'inin kendisine olumlu dönüş yaptığını aktaran Çiçek, destek arayışının sürdüğünü belirtti.

Ailevi Destek ve Demokrasi Anlayışı

Kızının, ön seçimde Ekrem İmamoğlu'nu destekleyeceğini açıklaması üzerine Çiçek, "Fikirlerine saygı duyarım. Bizim aile demokratik bir aile." şeklinde konuşarak, demokrasi anlayışına olan bağlılığını yineledi.

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