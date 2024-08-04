Dursunbey'de Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Balıkesir Dursunbey'de Orman Yangını Son Anda Kontrol Altına Alındı

Balıkesir'in Dursunbey ilçesinde, Kireç Mahallesi'ndeki ormanlık alanda belirsiz bir nedenle yangın çıktı. Yangın, bölgedeki müdahale ekiplerinin etkili çalışmaları ile hızla kontrol altına alındı.

Yangın ihbarının ardından, Orman Bölge Müdürlüğü ve yerel belediye ekipleri, bölgeye sevk edildi. Yangına, 3 helikopter, 2 uçak, 11 arazöz ve toplamda 120 personel ile müdahale gerçekleştirildi.

Ekiplerin karadan ve havadan yaptığı başarılı çalışmalar, yangının büyümeden kontrol altına alınmasını sağladı. Yangın bölgesinde, alevlerin tamamen söndürülmesi için çalışmalar devam ediyor.

Balıkesir'in Dursunbey ilçesinde, henüz belirlenemeyen nedenle çıkan orman yangını, Orman Bölge Müdürlüğü ve belediye ekiplerinin havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Balıkesir'in Dursunbey ilçesinde, henüz belirlenemeyen nedenle çıkan orman yangını, Orman Bölge Müdürlüğü ve belediye ekiplerinin havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alındı.