Dursunbey'de Orman Yangınına Müdahale Başlatıldı

Dursunbey Orman Yangınına Müdahale

Balıkesir ilinin Dursunbey ilçesinde, Delice Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda çıkan yangına müdahale için çalışmalar hızla başlatıldı.

Yangının Sebebi Henüz Belirlenemedi

Yerli kaynaklara göre, yangının kesin nedeni henüz tespit edilememiştir. Yangın alanında, Orman Bölge Müdürlüğü ve yerel belediye ekipleri, olaya müdahale etmek için derhal bölgeye sevk edildi.

Ekipler Yangını Kontrol Altına Almaya Çalışıyor

Ekipler, yangını kontrol altına almak için sürdürülen çalışmalarda yoğun çaba göstermektedir. Yangının büyümemesi için önlemler artırılmaktadır.