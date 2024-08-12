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Dursunbey'deki Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Balıkesir'in Dursunbey ilçesindeki orman yangını, ekiplerin yoğun müdahaleleriyle kontrol altına alındı.

Yayın Tarihi: 12.08.2024 20:57
Güncelleme Tarihi: 12.08.2024 20:57
Dursunbey'deki Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Dursunbey Orman Yangını Kontrol Altında

Balıkesir'in Dursunbey ilçesindeki ormanlık alanda çıkan yangın, her türlü önleme tedbirlerinin ardından kontrol altına alındı.

Yangının Sebebi Henüz Belirsiz

Yangın, ilçeye bağlı Delice Mahallesi civarında, belirlenemeyen bir nedenle başlamıştı. Olayın ardından, Orman Bölge Müdürlüğü ve yerel belediye ekipleri hemen bölgeye yönlendirildi.

Müdahale Çalışmaları Detayları

Yangına 11 arazöz, 5 su ikmal aracı, 4 hizmet aracı, 5 ilk müdahale aracı, 2 uçak ve 3 helikopterin yanı sıra, bir dozer ve bir greyder ile toplam 37 iş makinesi ve 120 personel ile müdahale edilmiştir.

Şu anda ekipler, soğutma çalışmalarına devam etmektedir.

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