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Dürzi Lider Canbolat'tan HTŞ'ye Kutlama: Esed Rejiminin Çöküşü

Lübnanlı Dürzi lider Velid Canbolat, HTŞ lideri Ahmed eş-Şara'yı Esed rejiminin devrilmesi dolayısıyla tebrik etti.

Yayın Tarihi: 15.12.2024 01:09
Güncelleme Tarihi: 15.12.2024 01:09
Dürzi Lider Canbolat'tan HTŞ'ye Kutlama: Esed Rejiminin Çöküşü

Lübnanlı Dürzi Lider Canbolat'tan HTŞ'ye Kutlama

Lübnan'daki Dürzi lider Velid Canbolat, Heyet Tahrir Şam (HTŞ) lideri Ahmed eş-Şara'yı (Ebu Muhammed el-Culani) Esed rejiminin devrilmesi dolayısıyla tebrik etti.

Lübnan haber ajansı NNA'nın aktardığına göre, eski İlerlemeci Sosyalist Partisi Başkanı Canbolat, Şara ile yaptığı telefon görüşmesinde, >Şara'yı ve Suriye halkını baskıcı rejime karşı kazandıkları zafer ve 54 yıllık zulmün ardından özgürlüklerini elde ettikleri için kutladı.

Toprak Bütünlüğü Vurgusu

Şara ve Canbolat, Suriye'nin toprak bütünlüğüne olan bağlılık ve ülkeyi bölmeyi amaçlayan her türlü planı reddetme konusunda hemfikir olduklarını ifade etti. Ayrıca, yeni ve kapsayıcı bir Suriye inşa etmek için çalışmanın önemini de vurguladılar.

Canbolat ve Şara, yakın zamanda Şam'da bir araya gelme konusunda mutabık kaldılar.

Kemal Canbolat'ın Anısı

HTŞ lideri Şara, Canbolat ailesinin Suriye rejiminin zulmünün bedelini ağır ödediğini belirterek, Velid Canbolat'ın babası ve İlerlemeci Sosyalist Partisi kurucusu Kemal Canbolat suikastına dikkat çekti. Kemal Canbolat, 16 Mart 1977'de kimliği belirlenemeyen bir kişi tarafından arabasında vurularak hayatını kaybetmişti.

Velid Canbolat, 2015'te Birleşmiş Milletler Uluslararası Lübnan Özel Mahkemesi'nde verdiği ifadede, babasının suikastının arkasında Suriye rejiminin olduğunu söylemişti.

Suriye'deki Gelişmeler

Suriye’de 27 Kasım tarihinde rejim karşıtı silahlı gruplar ile Beşşar Esed güçleri arasında çatışmaların yoğunlaşması, 30 Kasım ile 7 Aralık tarihleri arasında Halep, İdlib, Hama ve Humus gibi en büyük illerde bu grupların üstünlük sağlamasına neden oldu.

Başkent Şam'a 7 Aralık'ta girmeye başlayan gruplara halk kitlelerinin de destek vermesiyle, rejim Şam ve diğer birçok bölgede kontrolü tümüyle kaybederek çöküş sürecine girdi. Baas Partisi'nin 61 yıllık iktidarı sona ererken, rejim lideri Esed başkentten kaçtı.

Öte yandan, Suriye Milli Ordusu da Aralık ayında başlatılan Özgürlük Şafağı Operasyonu'nun ilk gününde Tel Rıfat ilçe merkezini terör örgütü PKK/YPG'den kurtardı. Operasyonda Münbiç ilçesinin de kurtarılması ile, Fırat Nehri'nin batısındaki en büyük terör yuvası PKK/YPG'den temizlendi.

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