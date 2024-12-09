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Dürzi Lider Hecri, Suriye Halkını Baas Rejiminden Kurtardıkları İçin Tebrik Etti

Hecri, Suriye halkına Baas rejiminden kurtuluşları için tebrik ederek adalet ve eşitlik temellinde yeni bir başlangıç çağrısı yaptı.

Yayın Tarihi: 09.12.2024 01:10
Güncelleme Tarihi: 09.12.2024 01:10
Dürzi Lider Hecri, Suriye Halkını Baas Rejiminden Kurtardıkları İçin Tebrik Etti

Dürzi Lider Hecri, Suriye Halkını Tebrik Etti

Suriye Dürzi topluluğunun ruhani lideri Hikmet el-Hecri, Suriye halkını, "yozlaşmış ve nefret dolu" olarak nitelendirdiği rejimden anavatanlarını kurtardıkları için kutladı. Hecri, yaptığı konuşmada tüm Suriyelileri yeni bir döneme başlamaya ve "adalet ve eşitlik temelleri üzerinde modern bir sivil devlet inşa etmek için birlikte çalışmaya" çağırdı.

Uluslararası Destek ve Mücadele Vurgusu

Hecri, Suriye halkına destek veren komşu ülkeler, dünya ülkeleri ve Birleşmiş Milletler kurumlarıyla iyi ilişkiler kurmanın önemine vurgu yaptı. "Suriye'nin kurtuluşu için özgür halk iradesiyle gururla direnen, vatanın koruyucuları ve geleceğin Suriye'sinin inşacıları olan tüm kahraman Suriyelilere saygı ve takdirlerimizi sunuyoruz"

Şehitlere Saygı ve Teşekkür

"Özgürlük ve onurlarını geri kazanmak gibi yüce bir hedefe ulaşmak için yıllarca mücadele edip, canlarını, kanlarını bu yolda feda edenler için Allah'tan rahmet" dileyen Hecri, "bu zorlu süreçte Suriye halkının yanında yer alan ve yerinden edilmişleri kucaklayan, haksızlığa ve zulme karşı mücadelesine destek veren tüm bölgesel ve uluslararası taraflara derin teşekkürlerini" sundu.

Zaferin Anlamı

Hecri, Suriye halkının "yozlaşmış ve nefret dolu bir rejimin yönetimi altında acı ve sıkıntılarla karşı karşıya kaldığını" belirterek, "Bu yolda kurbanlar verip, acılara katlandıktan sonra barışçıl bir yaklaşımla sonunda zafere ulaştınız" dedi.

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