Dürzi Lider Hecri, Suriye Halkını Baas Rejiminden Kurtardıkları İçin Tebrik Etti

Dürzi Lider Hecri, Suriye Halkını Tebrik Etti

Suriye Dürzi topluluğunun ruhani lideri Hikmet el-Hecri, Suriye halkını, "yozlaşmış ve nefret dolu" olarak nitelendirdiği rejimden anavatanlarını kurtardıkları için kutladı. Hecri, yaptığı konuşmada tüm Suriyelileri yeni bir döneme başlamaya ve "adalet ve eşitlik temelleri üzerinde modern bir sivil devlet inşa etmek için birlikte çalışmaya" çağırdı.

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