Düşen C-130'da Şehit Olan 3 Personelin Şehadet Haberi Kayseri'deki Ailelerine Verildi

Gürcistan-Azerbaycan sınırında düşen C-130'da şehit olan Hava Pilot Binbaşı Nihat İlgen, Serdar Uslu ve Uçak Bakım Astsubay Nuri Özcan'ın şehadet haberleri Kayseri'deki ailelerine verildi.

Yayın Tarihi: 12.11.2025 04:38
Güncelleme Tarihi: 12.11.2025 04:38
Düşen C-130'da Şehit Olan 3 Personelin Şehadet Haberleri Kayseri'ye Ulaştı

Gürcistan-Azerbaycan sınırında düşen C-130 tipi askeri kargo uçağında hayatını kaybeden personelin şehadet haberleri, Kayseri'deki ailelerine askeri yetkililer tarafından bildirildi.

Hava Pilot Binbaşı Nihat İlgen

Askeri yetkililer, 38 yaşındaki Hava Pilot Binbaşı Nihat İlgen'in şehadet haberini Melikgazi ilçesi Sakarya Mahallesi'ndeki evinde eşi Ülkü İlgen'e verdi. Sağlık ekipleri tedbir amaçlı yetkililere eşlik etti. Haber sonrası evin balkonuna Türk bayrağı asıldı.

Hava Pilot Binbaşı Serdar Uslu

39 yaşındaki Hava Pilot Binbaşı Serdar Uslu'nun şehadet haberi, Kocasinan ilçesi Sahabiye Mahallesi'ndeki evinde eşi Göknur Uslu'ya sağlık ekipleri eşliğinde verildi. Haber ardından şehidin evinin bulunduğu apartmanın girişine ve balkonuna Türk bayrağı asıldı. Şehidin 3 yıl önce evlendiği öğrenildi.

Hava Uçak Bakım Astsubay Kıdemli Başçavuş Nuri Özcan

54 yaşındaki Hava Uçak Bakım Astsubay Kıdemli Başçavuş Nuri Özcan'ın şehadet haberi de askeri yetkililer tarafından eşi Fatma Özcan'a verildi. Şehidin Talas ilçesi Mevlana Mahallesi'ndeki evine Türk Bayrağı asıldı. Özcan'ın evli ve 2 çocuk babası olduğu bildirildi.

