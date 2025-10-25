Düsseldorf'ta Savunma Sanayiinde Milli Yetkinlik Hamlesi Buluşması

Türk savunma sanayisinin genç ve mühendisleri teknolojiyle buluşturan etkinlikte büyüme hedefleri paylaşıldı

Almanya'nın Düsseldorf kentinde düzenlenen 'Savunma Sanayiinde Milli Yetkinlik Hamlesi' çerçevesindeki teknoloji ve yetkinlik buluşmasında, Türk savunma sanayisinin hızlı büyümesini desteklemek ve geleceğe taşımak amaçlandı.

Etkinlikte, sektörün mevcut kapasite, verimlilik ve ürün çeşitliliğine uyum sağlayacak gençleri sektöre kazandırmak ve mevcut çalışanları çağın gerektirdiği yetkinliklerle donatmak hedeflendi. Buluşmada yaklaşık 250 mühendis, yurt dışında yaşayan gençler ve lisans öğrencileri bir araya geldi.

Etkinlik sonrası AA muhabirine konuşan Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Hakan Karataş, son 20 yılda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gösterdiği yüksek irade ve devletin sahiplenmesiyle Türk savunma sanayisinin büyük kazanımlar elde ettiğini belirtti.

Karataş, yerlilik ve millilik oranının son dönemde %20'den %83'e yükseldiğini, savunma sanayisinde yaklaşık 3 bin 500 firma faaliyet gösterdiğini, bunlardan 2 bininin ihracat yaptığını ve hem sivil hem de savunma sanayisinde toplamda 8 bine yakın firma bulunduğunu vurguladı.

İstihdam açısından sektörün bugün yaklaşık 93 bin kişiye istihdam sağladığını ve bu sayının 2028'de 158 bin olmasının öngörüldüğünü söyleyen Karataş, ihracat performansına da dikkat çekti: 'Son 3 yıldır ihracat olarak yüzde 20-25 büyüyoruz ve geçtiğimiz yıl 7,1 milyar dolarlık ihracatımız oldu. Bu yıl ilk 9 ayda bu 6 milyar dolar. Son iki yılda 20 milyar dolarlık sözleşme imzaladık. Bu yıl ilk 9 ayda 13 milyar dolar civarı. Gerçekten ciddi büyüme var ve büyüme devam edecek.'

Karataş ayrıca önümüzdeki bir yıl içinde Hürkuş, Hürjet, Gökbey, Anka 3 ve Kızıl Elma gibi büyük platformların seri üretime geçeceğini belirterek, 'Milli Yetkinlik Hamlesi'nin şirket davranışlarını değiştirme, sektörün bütünleşik bir yol haritasıyla ilerlemesi ve yeteneği doğru yetkinliklerle inşa etme açısından önemli bir proje olduğunu' ifade etti.

Etkinlikte Türkiye'nin Düsseldorf Başkonsolosu Ali İhsan İzbul'a bir plaket takdim edildi.

'Savunma Sanayiinde Milli Yetkinlik Hamlesi' buluşmasının ikinci ayağı yarın Hollanda'nın Rotterdam kentinde düzenlenecek buluşmayla devam edecek.

