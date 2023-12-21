Düşük faizli konut kredisi heyecanı: Merakla beklenen başvuru şartları ve çıkış tarihi

İlk kez ev alacaklara müjde: 1.20 faizli konut kredisi kampanyası detayları belli oluyor. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Orta Vadeli Program (OVP) çerçevesinde ilk ev alacaklara kredi desteği sağlayacaklarını açıkladı. Yılmaz, "Konut arzını artırarak, ilk konut sahipliğini güçlendirecek teşvikler üzerinde çalışıyoruz." dedi. İşte, 15 yıl vadeyle 1.20 faizli konut kredisi kampanyası ile ilgili bilgiler...





Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, kabine toplantısı sonrasında basınla konuştu. Yılmaz, 'Aile ve Gençlik Fonu' ve konut kredisi desteği hakkında bilgi verdi. Yılmaz, ilk ev alacaklara kredi erişimini sağladıklarını, ikinci ve üçüncü ev alacaklara ise kredi imkanı tanımadıklarını söyledi. Yılmaz, konut sahipliğinin sadece krediyle değil, konut arzı ve talebiyle de ilgili olduğunu belirtti. Yılmaz, konut fiyatlarının istenmeyen seviyelere çıkmaması için konut arzı ve talebini dengeli bir şekilde yönetileceğini vurguladı.





Konut fiyatlarının yükselmesi ve enflasyonu tetiklemesi üzerine konut arzını artırmak için yeni uygulamalar devreye girecek. Kamu, ilk kez ev alacaklara uygun koşullarda konut kredisi desteği verecek, dar ve orta gelirli vatandaşlar için uygun fiyatlı ve standartlı konut projelerine yönlendirecek. İlk ev sahibi olmayı kolaylaştırmak için dar ve orta gelirli vatandaşlar için özel uygulamalar yapılacak.





Birden fazla evi olanlara konut kredisi verilmesini zorlaştıran ve kredi maliyetini artıran yeni uygulamalar başlatılacak. Konut kredilerine erişimini kısıtlayan kredi değer oranı ve kredi risk ağırlığı düşürülecek. Bu uygulamaların sonuçları izlenerek gerekli tedbirler alınacak. Sosyal Konut Projesi ile 100 bin konut inşa edilecek.

İlk kez ev alacaklara düşük faizli kredi imkanı sunulacak. Bu kampanyanın detaylarını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açıklayacak. Kampanya ile ilgili çalışmaların bitmesi bekleniyor. Kampanya, yıl sonuna kadar Meclis'e sunulacak ve TBMM gündemine girecek.





Eski kampanyalarda, konut almak isteyenlerin son 1 yılda o şehirde başka konut almamış olması, ortaklı bir konutu olsa bile hissesinin %50'yi geçmemesi gibi şartlar aranmıştı. İlk kez ev sahibi olacaklar için de o şehirde belli bir süre ikamet etme zorunluluğu getirilmişti.

Eski kampanyalarda olduğu gibi kredi süresi 15 yıl olarak belirlenebilir. İlk kez ev alacaklara düşük faizli konut kredisi kampanyasında 10 yıl yerine 15 yıl yani 180 ay vade seçeneği de olabilir.