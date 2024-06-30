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Düşük primle hızlı emeklilik fırsatı! Listeye hemen bakın: Emekliliğiniz çoktan gelmiş olabilir!

Düşük prim ödemesiyle emekli olabilirsiniz! Tüm detaylar haberimizde.

Yayın Tarihi: 30.06.2024 22:27
Güncelleme Tarihi: 30.06.2024 22:27
Düşük primle hızlı emeklilik fırsatı! Listeye hemen bakın: Emekliliğiniz çoktan gelmiş olabilir!

Emekli olmak isteyenlerin yüzünü güldürecek gelişme! Az primle emekli olunacak! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

AZ PRİMLE EMEKLİ OLMAK

Emekli olmak isteyen vatandaşlar emeklilik sisteminde yapılan düzenlemeleri yakından takip ediyor. 10 sene sigorta süresini dolduran kişiler erken emekli olabiliyor. 8 Eylül 1999 tarihinden önce sigorta girişi olan ama az primi olan kişiler de kısmi emekli olabilecek. Kısmi emeklilik için 10 sene sigorta süresi ve 3 bin 600 prim gününün ödenmesi gerekiyor. Bu sistemde kadınların 50 yaş ve erkeklerin 55 yaşı tamamlaması gerekiyor. Tarım işçilerinin de 15 sene sigorta ve 3 bin 600 prim gününü ödemeleri gerekiyor. 

erken emeklilik şartları

1984 senesinden itibaren tarım sektöründe çalışan kişiler de SGK kapsamında yer alıyordu. Bu çalışanlar 2008 senesinden önce SGK girişi olmaması durumunda yaş şartı olmadan emeklilik hakkı kazanıyor. SSK'lı vatandaşlar ise 12.5 sene sigorta süresi ile kısmi emekli olabiliyor. Sigorta başlangıçları 8 Eylül 1999 ve 30 Nisan 2008 tarihi arasında olan sigortalı çalışanlar 4 bin 500 prim gününü doldurarak kısmi emekli olabiliyor. 50-55 yaş şartının da yerine getirilmesi gerekiyor. Kadın sigortalı çalışanlar 50, erkek çalışanlar 55 yaşında kısmi emekli olabiliyor. Aynı zamanda mecliste güncel olarak kademeli emeklilik düzenlemesiyle ilgili çalışmalar devam ediyor. Torba yasa teklifi içinde ev hanımlarının emekliliği ve prim günü eşitlenmesi de yer alıyor. Torba yasanın meclis tatile girmeden yürürlüğe girmesi bekleniyor. 

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