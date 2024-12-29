DOLAR
35,14 0%
EURO
36,59 0%
ALTIN
2.956,43 0%
BITCOIN
3.326.499,94 0,38%

Düşürülen Azerbaycan Uçağındaki Kahraman Mürettebata 'Milli Kahraman' Unvanı

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, düşen uçağın mürettebatını 'Azerbaycan'ın Milli Kahramanı' olarak onurlandırdı.

Yayın Tarihi: 29.12.2024 18:30
Güncelleme Tarihi: 29.12.2024 18:30
Düşürülen Azerbaycan Uçağındaki Kahraman Mürettebata 'Milli Kahraman' Unvanı

Azerbaycan’dan Kahraman Mürettebat İçin Onur Belgesi

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, 25 Aralık'ta Kazakistan'ın Aktau kenti yakınlarında düşen uçakta hayatını kaybeden mürettebata "Azerbaycan'ın Milli Kahramanı" unvanı verdi. Bu olay, uçakta bulunan 38 kişinin ölümüne yol açarken, 29 kişi de kurtulmuştu.

Olayın Ardındaki Kahramanlık

Aliyev'in imzaladığı karara göre; kaptan pilot İgor Kşnyakin, ikinci pilot Aleksandr Kalyaninov ve kabin görevlisi Höküme Aliyeva, bu unvanla onurlandırıldı. Yaralı olarak kurtulan kabin görevlileri Zülfükar Asadov ile Aydan Rahimli ise "Reşadet" nişanı ile ödüllendirildi.

Kahramanlığın Tanıklığı

Aliyev, Azerbaycan Devlet Televizyonu’na yaptığı açıklamada, pilotların ve mürettebatın büyük bir cesaret gösterdiğini vurgulayarak, "Pilotlar zorunlu inişten sağ çıkamayacaklarını bilseler de yolcuları kurtarmak için maksimum kahramanlık gösterdiler" dedi.

Düşüş Sebepleri ve Sonrası

AZAL'a ait Embraer 190 tipi uçak, düzenli sefer gerçekleştirdiği Bakü-Grozni rotasında, dışarıdan müdahale sonucu düştü. Azerbaycanlı yetkililer, uçağın Rus Pantsir-S hava savunma sistemi tarafından vurulduğu iddiasını doğruladı.

Rusya'nın Duyduğu Üzüntü

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Aliyev ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde, uçağın düşürüldüğü "trajik olayın Rus hava sahasında yaşanması nedeniyle" özür diledi. Aliyev, olayın ardından düzenlenen törenlerde, Rusya'nın Azerbaycan hükümetine ve yaralanan yolculara tazminat ödemesi gerektiğini belirtti.

İLGİLİ HABERLER

Yeni Yılda 750 TL Geri Ödeme Fırsatı! Ziraat Bankası'ndan Alışverişe Özel Kampanya

Sigara Alımlarında Yeni Dönem: Ek Ücret Talepleri Yasaklandı

Emeklilere Ücretsiz Diş Protezi ve İmplant Müjdesi: 2025'te Başlıyor!

ÖTV Muafiyetli Araç Alımları İçin Yeni Düzenlemeler! Süre Uzatıldı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Kızıldeniz'de Köpek Balığı Saldırısı: 1 Ölü, 1 Yaralı
2
İsrailliler Ramallah'ta Tarihi Alana Baskın Düzenledi
3
Düşürülen Azerbaycan Uçağındaki Kahraman Mürettebata 'Milli Kahraman' Unvanı
4
Erzurum'da Çatıdan Düşen Buz Kütlesi 12 Yaşındaki Çocuğu Yaraladı
5
Ankara'da İki Katlı Bina Yangını Söndürüldü
6
Yıldıztepe Kayak Merkezi'nde Yeni Sezon Coşkusu

4 Bankadan Faiz Kararı: Mevduat Getirilerinde Son Durum!

Emeklilere Ücretsiz Diş Protezi ve İmplant Müjdesi: 2025'te Başlıyor!

Resmi Gazete’de son dakika yüzde 42 zam kararı! O ödemelere de zam geldi

Emekli Maaşlarında Kritik Uyarı: Zam Beklerken %25 Düşüş Tehlikesi

Faiz İndirimi: Kredi Kartı Faizleri Düşecek Mi?

Yeni Yılda 750 TL Geri Ödeme Fırsatı! Ziraat Bankası'ndan Alışverişe Özel Kampanya

Sigara Alımlarında Yeni Dönem: Ek Ücret Talepleri Yasaklandı

Üniversite Öğrencilerine 10 Aylık Destek: 60 Bin Öğrenciye 10.000 TL Ödenecek

Yeni Yılda Kredi Faiz Oranları Değişiyor! Ev Alma Hayali Gerçek olacak

ÖTV Muafiyetli Araç Alımları İçin Yeni Düzenlemeler! Süre Uzatıldı

Çalışanlara Müjde: Yüzde 20 Zam ve Saat Başına 40 TL Artış!

Resmi Gazete'de ÖTV Zammı Onaylandı: Yüzde 12.5 Artış Uygulanacak