Düşürülen Azerbaycan Uçağındaki Kahraman Mürettebata 'Milli Kahraman' Unvanı

Azerbaycan’dan Kahraman Mürettebat İçin Onur Belgesi

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, 25 Aralık'ta Kazakistan'ın Aktau kenti yakınlarında düşen uçakta hayatını kaybeden mürettebata "Azerbaycan'ın Milli Kahramanı" unvanı verdi. Bu olay, uçakta bulunan 38 kişinin ölümüne yol açarken, 29 kişi de kurtulmuştu.

Olayın Ardındaki Kahramanlık

Aliyev'in imzaladığı karara göre; kaptan pilot İgor Kşnyakin, ikinci pilot Aleksandr Kalyaninov ve kabin görevlisi Höküme Aliyeva, bu unvanla onurlandırıldı. Yaralı olarak kurtulan kabin görevlileri Zülfükar Asadov ile Aydan Rahimli ise "Reşadet" nişanı ile ödüllendirildi.

Kahramanlığın Tanıklığı

Aliyev, Azerbaycan Devlet Televizyonu’na yaptığı açıklamada, pilotların ve mürettebatın büyük bir cesaret gösterdiğini vurgulayarak, "Pilotlar zorunlu inişten sağ çıkamayacaklarını bilseler de yolcuları kurtarmak için maksimum kahramanlık gösterdiler" dedi.

Düşüş Sebepleri ve Sonrası

AZAL'a ait Embraer 190 tipi uçak, düzenli sefer gerçekleştirdiği Bakü-Grozni rotasında, dışarıdan müdahale sonucu düştü. Azerbaycanlı yetkililer, uçağın Rus Pantsir-S hava savunma sistemi tarafından vurulduğu iddiasını doğruladı.

Rusya'nın Duyduğu Üzüntü

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Aliyev ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde, uçağın düşürüldüğü "trajik olayın Rus hava sahasında yaşanması nedeniyle" özür diledi. Aliyev, olayın ardından düzenlenen törenlerde, Rusya'nın Azerbaycan hükümetine ve yaralanan yolculara tazminat ödemesi gerektiğini belirtti.