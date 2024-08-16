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Duyan inanamıyor! 5 litrelik ayçiçek yağı 255 TL'den 139 TL'ye düştü

Hepsiburada, 5 litrelik Komili ayçiçek yağında büyük indirim yaptı! 139 TL’ye düşen fiyat ve kargo ücreti iptaliyle kaçırılmayacak fırsatı yakalayın.

Yayın Tarihi: 16.08.2024 12:15
Güncelleme Tarihi: 16.08.2024 12:15
Duyan inanamıyor! 5 litrelik ayçiçek yağı 255 TL'den 139 TL'ye düştü

Hepsiburada’dan Büyük Ayçiçek Yağı İndirimi: 5 Litrelik Komili Ayçiçek Yağı 139 TL!

Son dönemde fiyat artışlarıyla gündeme gelen ayçiçek yağı, Hepsiburada’nın sunduğu büyük indirimle yeniden tüketicilerin yüzünü güldürdü. 5 litrelik Komili ayçiçek yağında yapılan bu dev indirim, mutfak alışverişini daha uygun hale getiriyor. Üstelik Hepsiburada, sadece fiyatı düşürmekle kalmayıp, kargo ücretini de iptal ederek alışverişi daha cazip hale getirdi.

Duyan inanamıyor! 5 litrelik ayçiçek yağı 255 TL'den 139 TL'ye düştü

Hepsiburada’nın bu özel kampanyası, ayçiçek yağı gibi temel bir gıda maddesini daha uygun fiyatlarla almayı mümkün kılıyor. Özellikle mutfak masraflarını düşürmek isteyenler için büyük bir fırsat sunan bu kampanya, ilk müşteriler için 139 TL gibi inanılmaz bir fiyatla ayçiçek yağı satın alma imkanı veriyor.

AYÇİÇEK YAĞINDA DEV İNDİRİMİN DETAYLARI

Ayçiçek yağı, mutfakların vazgeçilmezi olarak biliniyor. Ancak, son dönemde yaşanan zamlarla birlikte fiyatlar oldukça yükseldi. Bu durum, tüketicilerin ayçiçek yağı satın alırken daha dikkatli olmasına neden oldu. Hepsiburada ise tüketicilere bu zorlu süreçte destek olmak adına büyük bir kampanya başlattı. Kampanya kapsamında, Komili markasına ait 5 litrelik ayçiçek yağı fiyatı, 139 TL’ye kadar düştü. Bu fırsat, özellikle büyük bir aileye sahip olan veya stok yapmak isteyenler için oldukça cazip görünüyor.

Kaçırılmayacak fırsat: Hepsiburada’nın sunduğu bu indirim, sadece ürün fiyatını düşürmekle kalmıyor, aynı zamanda kargo ücretini de ortadan kaldırarak tüketicilere ek bir avantaj sunuyor. Böylece, ayçiçek yağı almak isteyen tüketiciler, ekstra bir maliyetle karşılaşmadan indirimden faydalanabiliyor.

HEPSİBURADA’DAN KAÇIRILMAYACAK FIRSATLAR

Hepsiburada, tüketicilere sunduğu bu büyük kampanyayla, uygun fiyatlı alışverişin kapılarını aralıyor. Son zamanlarda ayçiçek yağı fiyatlarındaki artış, tüketicileri daha uygun fiyatlı seçenekler aramaya yönlendirmişti. Hepsiburada ise bu ihtiyaca yanıt vererek, 5 litrelik Komili ayçiçek yağında büyük bir indirim yaptı. İlk müşterilere özel olarak sunulan bu indirim, 139 TL gibi düşük bir fiyatla satın alma imkanı sunuyor.

AYÇİÇEK YAĞINDA EZBER BOZAN KAMPANYA

Son dönemde hızla artan gıda fiyatları, tüketicileri zor durumda bırakmıştı. Ancak Hepsiburada, ayçiçek yağında sunduğu bu büyük indirimle, tüketicilerin yükünü hafifletmeyi başardı. Uygun fiyatlı alışveriş yapmak isteyenler için kaçırılmayacak bir fırsat olan bu kampanya, aynı zamanda kargo ücretinin de iptal edilmesiyle ekstra bir avantaj sağlıyor. Bu sayede tüketiciler, uygun fiyatlı alışveriş yaparken ek masraflardan da kurtulmuş oluyor.

Duyan inanamıyor! 5 litrelik ayçiçek yağı 255 TL'den 139 TL'ye düştü

TÜKETİCİLERİN İLGİSİNİ ÇEKEN İNDİRİM

Bu büyük indirim kampanyası, Hepsiburada’nın takipçileri tarafından büyük ilgiyle karşılandı. Özellikle mutfak alışverişlerinde tasarruf etmek isteyen tüketiciler, bu fırsatı kaçırmamak adına hemen harekete geçti. 5 litrelik Komili ayçiçek yağı, 139 TL’ye düşen fiyatıyla birçok ailenin bütçesine katkı sağlıyor.

Hepsiburada’nın sunduğu bu indirim, özellikle ayçiçek yağı fiyatlarındaki yükselişten etkilenen tüketiciler için büyük bir avantaj sunuyor. İndirimden faydalanmak isteyenlerin acele etmeleri gerekiyor, çünkü stoklar tükenmeden bu fırsatı değerlendirmek önemli.

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